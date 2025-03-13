Военные России доложили Путину о завершающей стадии боев в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Путину рассказали, что в Курской области проходят завершающие бои
Владимиру Путину рассказали, что в Курской области проходят завершающие бои Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина, что операция по освобождению Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командования группировки „Север“, которое доложило верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области», — сказал Песков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Кремле.

Накануне президент РФ Путин прибыл лично в Курскую область. Это вызвало ажиотаж среди иностранных СМИ. Примечательно, что Путин был одет в военную форму. В последние дни на курском направлении проходит активное контрнаступление ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина, что операция по освобождению Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командования группировки „Север“, которое доложило верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области», — сказал Песков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Кремле. Накануне президент РФ Путин прибыл лично в Курскую область. Это вызвало ажиотаж среди иностранных СМИ. Примечательно, что Путин был одет в военную форму. В последние дни на курском направлении проходит активное контрнаступление ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...