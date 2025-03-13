Военные России доложили Путину о завершающей стадии боев в Курской области

Командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина, что операция по освобождению Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командования группировки „Север“, которое доложило верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области», — сказал Песков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Кремле.
Накануне президент РФ Путин прибыл лично в Курскую область. Это вызвало ажиотаж среди иностранных СМИ. Примечательно, что Путин был одет в военную форму. В последние дни на курском направлении проходит активное контрнаступление ВС РФ.
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