12 марта 2025

Мужчина из ЯНАО перешел с судьей на «ты» и не остался безнаказанным

Суд ЯНАО приговорил мужчину к работам за фамильярное обращение с судьей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина обматерил судью из ЯНАО
Мужчина обматерил судью из ЯНАО Фото:

Суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района за неуважение к суду. В зале заседания мужчина перешел с судьей на «ты» и несколько раз его оскорбил, рассказали URA.RU в судебном департаменте.

«Во время рассмотрения дела в судебном заседании подсудимый высказал в адрес судьи оскорбления в грубой нецензурной форме, относящейся к ненормативной лексике. Мужчина общался с судьей на „ты“, в связи с чем был удален из зала судебного заседания под конвоем», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Сам подсудимый утверждал, что нецензурная брань была адресована не судье, а он так выразил негативные эмоции, которые испытывал в тот момент. Тем не менее, суд счел поступок мужчины неуважением к судебной власти и подрыву авторитета судебной системы в целом. Дело об оскорблении выделено в отдельное производство. Мужчина приговорен к одному году двум месяцам исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее URA.RU сообщило, что житель ЯНАО обматерил полицейского и отделался штрафом. Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района за неуважение к суду. В зале заседания мужчина перешел с судьей на «ты» и несколько раз его оскорбил, рассказали URA.RU в судебном департаменте. «Во время рассмотрения дела в судебном заседании подсудимый высказал в адрес судьи оскорбления в грубой нецензурной форме, относящейся к ненормативной лексике. Мужчина общался с судьей на „ты“, в связи с чем был удален из зала судебного заседания под конвоем», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Сам подсудимый утверждал, что нецензурная брань была адресована не судье, а он так выразил негативные эмоции, которые испытывал в тот момент. Тем не менее, суд счел поступок мужчины неуважением к судебной власти и подрыву авторитета судебной системы в целом. Дело об оскорблении выделено в отдельное производство. Мужчина приговорен к одному году двум месяцам исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Ранее URA.RU сообщило, что житель ЯНАО обматерил полицейского и отделался штрафом. Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...