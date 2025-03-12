Мужчина из ЯНАО перешел с судьей на «ты» и не остался безнаказанным

Суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района за неуважение к суду. В зале заседания мужчина перешел с судьей на «ты» и несколько раз его оскорбил, рассказали URA.RU в судебном департаменте.
«Во время рассмотрения дела в судебном заседании подсудимый высказал в адрес судьи оскорбления в грубой нецензурной форме, относящейся к ненормативной лексике. Мужчина общался с судьей на „ты“, в связи с чем был удален из зала судебного заседания под конвоем», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
Сам подсудимый утверждал, что нецензурная брань была адресована не судье, а он так выразил негативные эмоции, которые испытывал в тот момент. Тем не менее, суд счел поступок мужчины неуважением к судебной власти и подрыву авторитета судебной системы в целом. Дело об оскорблении выделено в отдельное производство. Мужчина приговорен к одному году двум месяцам исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Ранее URA.RU сообщило, что житель ЯНАО обматерил полицейского и отделался штрафом. Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции.
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