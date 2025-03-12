12 марта 2025

В Петербурге на вокзале пойман наркокурьер с килограммом гашиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время патрулирования полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно (архивное фото)
Во время патрулирования полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно (архивное фото) Фото:

В Петербурге на Московском вокзале был задержан мужчина, у которого в ходе досмотра обнаружена крупная партия наркотиков. Он планировал перевезти их в Ярославль. Об этом сообщила ТУ МВД России по СЗФО.

«Сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале выявлен мужчина с крупной партией запрещенного вещества», — пишет управление на транспорте МВД по Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Подозреваемый, уроженец Республики Коми, был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Во время патрулирования территории вокзала полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. После доставления в дежурную часть для проверки, при личном досмотре был обнаружен пояс с десятью пакетами, содержащими коричневое вещество. Экспертиза подтвердила, что вещество является гашишем общим весом один килограмм. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а также за разбой. Мужчина действовал как курьер-закладчик. Приобретенные через интернет наркотики он планировал распределить в Ярославле, куда собирался отправиться на ближайшем поезде.

По факту обнаружения наркотиков Петербургским линейным управлением МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлены обвинения за сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент задержанный находится под стражей.

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В Петербурге на Московском вокзале был задержан мужчина, у которого в ходе досмотра обнаружена крупная партия наркотиков. Он планировал перевезти их в Ярославль. Об этом сообщила ТУ МВД России по СЗФО. «Сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале выявлен мужчина с крупной партией запрещенного вещества», — пишет управление на транспорте МВД по Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Подозреваемый, уроженец Республики Коми, был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Во время патрулирования территории вокзала полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. После доставления в дежурную часть для проверки, при личном досмотре был обнаружен пояс с десятью пакетами, содержащими коричневое вещество. Экспертиза подтвердила, что вещество является гашишем общим весом один килограмм. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а также за разбой. Мужчина действовал как курьер-закладчик. Приобретенные через интернет наркотики он планировал распределить в Ярославле, куда собирался отправиться на ближайшем поезде. По факту обнаружения наркотиков Петербургским линейным управлением МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлены обвинения за сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент задержанный находится под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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