Мэр Нижневартовска позвал на разговор главного перевозчика города

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с руководством ООО «Домтрансавто», отвечающего за транспортное обслуживание города. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы горожан и поставлены задачи по улучшению безопасности перевозок и качества обслуживания. Об этом Кощенко сообщил в личном telegram-канале.
«Все эти моменты напрямую влияют на комфорт и настроение пассажиров, поэтому требуют особого внимания. Перевозчик продолжит работу по улучшению качества транспортного обслуживания, особое внимание обращая на обратную связь от вартовчан», — сообщил Кощенко. Он добавил, что администрация будем строго контролировать эту работу
Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» ввел программу стажировки для водителей автобусов в Нижневартовске. Теперь новички обязаны проходить предмаршрутные стажировки длительностью 4–5 дней на учебном автобусе под руководством наставника
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