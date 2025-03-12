12 марта 2025

Мэр Нижневартовска позвал на разговор главного перевозчика города

Мэр Нижневартовска провел встречу с руководством «Домтрансавто»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с руководством «Домтрансавто»
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с руководством «Домтрансавто» Фото:

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с руководством ООО «Домтрансавто», отвечающего за транспортное обслуживание города. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы горожан и поставлены задачи по улучшению безопасности перевозок и качества обслуживания. Об этом Кощенко сообщил в личном telegram-канале.

«Все эти моменты напрямую влияют на комфорт и настроение пассажиров, поэтому требуют особого внимания. Перевозчик продолжит работу по улучшению качества транспортного обслуживания, особое внимание обращая на обратную связь от вартовчан», — сообщил Кощенко. Он добавил, что администрация будем строго контролировать эту работу

Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» ввел программу стажировки для водителей автобусов в Нижневартовске. Теперь новички обязаны проходить предмаршрутные стажировки длительностью 4–5 дней на учебном автобусе под руководством наставника

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с руководством ООО «Домтрансавто», отвечающего за транспортное обслуживание города. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы горожан и поставлены задачи по улучшению безопасности перевозок и качества обслуживания. Об этом Кощенко сообщил в личном telegram-канале. «Все эти моменты напрямую влияют на комфорт и настроение пассажиров, поэтому требуют особого внимания. Перевозчик продолжит работу по улучшению качества транспортного обслуживания, особое внимание обращая на обратную связь от вартовчан», — сообщил Кощенко. Он добавил, что администрация будем строго контролировать эту работу Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» ввел программу стажировки для водителей автобусов в Нижневартовске. Теперь новички обязаны проходить предмаршрутные стажировки длительностью 4–5 дней на учебном автобусе под руководством наставника
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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