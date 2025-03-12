ФСБ показала кадры посылок с бомбами, найденными в аэропорту Челябинска

ФСБ РФ опубликовала кадры с заминированными посылками, которые обнаружили в аэропорту Челябинска. Взрывное устройство было хорошо замаскировано под парфюмерный набор.
Судя по кадрам, опубликованным ЦОС ФСБ РФ, выявить опасный товар смогли с помощью сканера при досмотре в воздушной гавани. После взрывоопасные посылки были вывезены в безлюдное место. Саперы обезвредили их.
Отправитель же был задержан сотрудниками ФСБ. Выяснилось, что он пошел на такой поступок по заданию спецслужб Украины. Ему обещали вознаграждение. Но по итогу «кинули».
Предполагалось, что посылки доставят участникам СВО и представителям органов власти в разные субъекты РФ. Для исполнения плана украинские спецслужбы завербовали жителя Свердловской области. В Челябинске он изъял посылки из схрона и отправил по озвученным адресам.
В отношении мужчины следственным отделом УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждение дела по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 205 УК РФ статье (покушение на террористический акт»).
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