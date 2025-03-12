Перезапуск завода General Motors в Петербурге: новая жизнь с китайским акцентом

Завод General Motors (GM) в Шушарах, ранее известный как одно из ключевых производственных предприятий автомобильной индустрии в России, переживает новый этап своего развития. На бывшем заводе GM планируют собирать китайские Chery. Сейчас на площадке активизировался набор сотрудников.
«Бывший завод General Motors (GM) в Петербурге набирает специалистов, сообщают рекрутеры. Источники утверждают, что там планируют начать сборку автомобилей под брендом Chery», — пишет «Деловой Петербург». Согласно заявлениям министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, планируется возобновление работы завода в 2026 году с участием неуточненных партнеров. Основные предположения указывают на сотрудничество с китайским автопроизводителем Chery, который уже использует площадку в Шушарах как складское пространство для своих автомобилей.
Chery активно наращивает свое присутствие в России, что подтверждается вхождением в рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2023 года. Продажи автомобилей под брендами Chery и другими составили более 220 тысяч единиц, что является значимым достижением для китайского автопроизводителя. Перезапуск завода GM в Петербурге с участием Chery может стать значимым шагом для обеих сторон. Для AGR это возможность вернуться в число крупных игроков автомобильной индустрии России, а для Chery — укрепить свои позиции на российском рынке и расширить производственные мощности.
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