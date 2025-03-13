Челябинцев приглашают отметить «Крымскую весну»

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Каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну»
Каждый год 18 марта вся страна отмечает «Крымскую весну» Фото:

В Челябинске 18 марта в парке имени Юрия Гагарина состоится концерт «Крымская весна», посвященный годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится культурно-массовое мероприятие, посвященное годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав РФ. Концерт „Крымская весна“ пройдет во вторник, 18 марта», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Для гостей на сцене выступят ведущие коллективы Челябинска и области, а также артисты Нового художественного театра (НХТ). Они исполнят песни и прочитают стихи на военно-патриотическую тематику.

В 2025 году исполняется 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Каждый год 18 марта в России проводятся акции и концерты, посвященные этому историческому событию. Начало концерта в парке им. Гагарина — в 15:00, вход свободный.

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В Челябинске 18 марта в парке имени Юрия Гагарина состоится концерт «Крымская весна», посвященный годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится культурно-массовое мероприятие, посвященное годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав РФ. Концерт „Крымская весна“ пройдет во вторник, 18 марта», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Для гостей на сцене выступят ведущие коллективы Челябинска и области, а также артисты Нового художественного театра (НХТ). Они исполнят песни и прочитают стихи на военно-патриотическую тематику. В 2025 году исполняется 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Каждый год 18 марта в России проводятся акции и концерты, посвященные этому историческому событию. Начало концерта в парке им. Гагарина — в 15:00, вход свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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