Челябинцев приглашают отметить «Крымскую весну»

В Челябинске 18 марта в парке имени Юрия Гагарина состоится концерт «Крымская весна», посвященный годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится культурно-массовое мероприятие, посвященное годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав РФ. Концерт „Крымская весна“ пройдет во вторник, 18 марта», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Для гостей на сцене выступят ведущие коллективы Челябинска и области, а также артисты Нового художественного театра (НХТ). Они исполнят песни и прочитают стихи на военно-патриотическую тематику.
В 2025 году исполняется 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Каждый год 18 марта в России проводятся акции и концерты, посвященные этому историческому событию. Начало концерта в парке им. Гагарина — в 15:00, вход свободный.
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