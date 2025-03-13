Уроженец Свердловской области Владимир Геронимус, проживший более 30 лет в Германии, вернулся в Россию и заключил контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации РФ на Украине. Мужчина уже успел получить боевое ранение, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Владимир Геронимус родился в Свердловской области. В 1993 году в возрасте 18 лет эмигрировал в Германию», — пояснила Волк в своем telegram-канале. Мужчина переехал в Россию в 2024 году из-за пропаганды в ФРГ и тогда же заключил контракт. Вместе с ним на родину вернулась супруга с двумя детьми.
Не так давно военнослужащий получил ранение и потерял все свои документы. Его эвакуировали, отправив лечиться в волгоградском госпитале. Полицейские уже вручили паспорт гражданина РФ Геронимусу.
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