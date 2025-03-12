В Петербурге «Водоканал» устраняет крупный прорыв трубы на Подвойского

В Петербурге на Подвойского произошел крупный прорыв трубы. Специалистами было обнаружено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Об этом сообщило ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«По адресу: ул. Подвойского, д. 47, специалистами ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Сейчас бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания», — пишет «Водоканал».
Из-за происшествия жители квартала, ограниченного проспектом Солидарности, улицами Подвойского и Коллонтай, а также абоненты жилого комплекса «Новый Оккервиль» в Кудрово могут испытывать пониженное давление холодной воды. В связи с аварийными работами на улице Лопатина введено временное ограничение движения транспорта на участке от Коллонтая до Подвойского. Для оперативного реагирования на ситуацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привлекло дополнительные ресурсы. В работах участвуют десять аварийных бригад и 20 единиц специализированной техники.
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