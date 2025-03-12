12 марта 2025

В Петербурге «Водоканал» устраняет крупный прорыв трубы на Подвойского

© Служба новостей «URA.RU»
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Для оперативного реагирования на ситуацию привлечены дополнительные ресурсы
Для оперативного реагирования на ситуацию привлечены дополнительные ресурсы Фото:

В Петербурге на Подвойского произошел крупный прорыв трубы. Специалистами было обнаружено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Об этом сообщило ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«По адресу: ул. Подвойского, д. 47, специалистами ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Сейчас бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания», — пишет «Водоканал».

Из-за происшествия жители квартала, ограниченного проспектом Солидарности, улицами Подвойского и Коллонтай, а также абоненты жилого комплекса «Новый Оккервиль» в Кудрово могут испытывать пониженное давление холодной воды. В связи с аварийными работами на улице Лопатина введено временное ограничение движения транспорта на участке от Коллонтая до Подвойского. Для оперативного реагирования на ситуацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привлекло дополнительные ресурсы. В работах участвуют десять аварийных бригад и 20 единиц специализированной техники.

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В Петербурге на Подвойского произошел крупный прорыв трубы. Специалистами было обнаружено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Об этом сообщило ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». «По адресу: ул. Подвойского, д. 47, специалистами ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Сейчас бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания», — пишет «Водоканал». Из-за происшествия жители квартала, ограниченного проспектом Солидарности, улицами Подвойского и Коллонтай, а также абоненты жилого комплекса «Новый Оккервиль» в Кудрово могут испытывать пониженное давление холодной воды. В связи с аварийными работами на улице Лопатина введено временное ограничение движения транспорта на участке от Коллонтая до Подвойского. Для оперативного реагирования на ситуацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привлекло дополнительные ресурсы. В работах участвуют десять аварийных бригад и 20 единиц специализированной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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