Екатеринбуржцев зовут гладить котов за 170 тысяч в месяц. Скрин

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Сотруднику нужно будет оценивать уровень мурчания котов
Сотруднику нужно будет оценивать уровень мурчания котов Фото:

В Екатеринбурге открыта вакансия для главного менеджера, однако обязанности описаны нестандартные. Суть работы заключается в том, чтобы выдавать лакомства котам и гладить их. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. 

«Умение различать „мур“ от „мя-яу“ и „я сейчас свалю со стола все, что вижу“. Опыт сидения в неудобных позах, чтобы не тревожить уснувшего на коленях кота», — такие требования описал работодатель в описании вакансии. В них также входит наличие диплома по переговорному мастерству с котами.

Работнику обещают платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не требуют, а график — 2/2. Кроме того, заработную плату, якобы, повысят за рождение ребенка, так как «коты ценят, когда их подданные расширяют свою стаю».

График работы на этой вакансии: 2/2
График работы на этой вакансии: 2/2
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В Екатеринбурге открыта вакансия для главного менеджера, однако обязанности описаны нестандартные. Суть работы заключается в том, чтобы выдавать лакомства котам и гладить их. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter.  «Умение различать „мур“ от „мя-яу“ и „я сейчас свалю со стола все, что вижу“. Опыт сидения в неудобных позах, чтобы не тревожить уснувшего на коленях кота», — такие требования описал работодатель в описании вакансии. В них также входит наличие диплома по переговорному мастерству с котами. Работнику обещают платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не требуют, а график — 2/2. Кроме того, заработную плату, якобы, повысят за рождение ребенка, так как «коты ценят, когда их подданные расширяют свою стаю».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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