В Екатеринбурге открыта вакансия для главного менеджера, однако обязанности описаны нестандартные. Суть работы заключается в том, чтобы выдавать лакомства котам и гладить их. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter.
«Умение различать „мур“ от „мя-яу“ и „я сейчас свалю со стола все, что вижу“. Опыт сидения в неудобных позах, чтобы не тревожить уснувшего на коленях кота», — такие требования описал работодатель в описании вакансии. В них также входит наличие диплома по переговорному мастерству с котами.
Работнику обещают платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не требуют, а график — 2/2. Кроме того, заработную плату, якобы, повысят за рождение ребенка, так как «коты ценят, когда их подданные расширяют свою стаю».
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