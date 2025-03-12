В Тюмень приехал комментатор Дмитрий Губерниев

Соревнования пройдут с 13 по 16 марта
В Тюмень на чемпионат России по биатлону приехал телеведущий Дмитрий Губерниев. Он будет комментировать соревнования. Об этом журналист написал в воем telegram-канале.
«Тюмень прекрасна! <...> Комментаторская позиция „Жемчужины Сибири“ готова. У нас сегодня суперспринт. Сначала квалификация, потом сама гонка. Гонки в рамках чемпионата России — вперед», — сказал Губерниев.
Чемпионат России по биатлону в Тюмени стартовал 13 марта. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
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