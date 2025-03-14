14 марта 2025

«Я думаю, что муж столкнул ее»: история загадочной смерти беременной сотрудницы тюменской полиции. Видео

Родители погибшей сотрудницы полиции из Тюмени обвиняют в ее смерти мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Незадолго до смерти Екатерина Кулькова получила звание капитана полиции
Незадолго до смерти Екатерина Кулькова получила звание капитана полиции Фото:

Родители беременной сотрудницы полиции винят в ее смерти мужа. За три недели до наступления Нового 2024 года под окнами многоэтажки на улице Мира в Тюмени было найдено искалеченное тело молодой женщины. Ею оказалась Екатерина Кулькова. Женщина еще вчера виделась знакомым вполне успешной и счастливой: муж, трое детей, должность в полиции и звание капитана, полученное перед самой смертью. Но на деле ее жизнь оказалась настоящим кошмаром. URA.RU решило разобраться в деталях этой кровавой истории, которая закончилась трагически.

Женское счастье

Родители Екатерины Кульковой почти каждый день пересматривают фотографии погибшей дочери
Родители Екатерины Кульковой почти каждый день пересматривают фотографии погибшей дочери
Фото:

Родители Екатерины Кульковой хранят все ее фотографии, награды, грамоты. Они до сих пор не верят в смерть дочери. Мать погибшей, Любовь Кочнева, рассказала, что Катя родилась теплым летним днем 2 июня 1988 года. Пятилетний брат Кати, Сергей, уже давно мечтал о сестренке, и вот — чудо произошло. Семья — полная, благополучная, в которой любили детей и всегда уделяли им много времени и внимания. Поэтому девочка с ранних лет была старательной: хорошо училась, занималась фигурным катанием, танцами, рисованием.

«Вы знаете, она таким ребенком была энергичным, когда гуляла во дворе — домой не загонишь. Все ей интересно, со всеми любила играть. Очень добрая, чутка, отзывчивая, всегда придет на помощь. Поэтому у нее всегда было много друзей. А вот ее муж, Виктор Кульков — абсолютная противоположность. Они познакомились в 2006 году и около трех лет встречались. Но мы с мужем никогда не понимали, что их связывает», — поделилась с URA.RU Любовь Кочнева.

После школы Екатерина поступила в институт МВД, а после его окончания устроилась на работу в полицию. В октябре 2009 года вышла замуж за Виктора. В браке у семейной пары родились трое детей: два мальчика и девочка. Казалось бы, вот оно, женское счастье! Но нет. В какой-то момент, родители Екатерины стали замечать странности. Периодически на теле дочери появлялись синяки, а сама она находилась в подавленном состоянии. О деталях личной жизни маме и папе погибшая никогда не рассказывала, ограничиваясь дежурным «все хорошо». Но материнское сердце не обманешь.

«Я чувствовала, что что-то не так. Позже нам внук старший рассказал, что вытворял Виктор. Он ждал, пока дети уснут, и начинал ее терроризировать. Ребенок говорит, я просыпаюсь, а он ее бьет. Катя старалась не кричать. Молчала, чтобы не разбудить ребятишек и не напугать их. А ее подруги рассказывали, что иногда он даже пинал ее ногами», — поделилась женщина.

«Я бы за такого никогда не вышла»

Жизнь Екатерины Кульковой резко изменилась после свадьбы
Жизнь Екатерины Кульковой резко изменилась после свадьбы
Фото:

По словам Любови Кочневой, со временем синяки у дочери стали появляться все чаще. Женщина утверждает, что супруг Екатерины начал злоупотреблять алкоголем и постоянно устраивал ей сцены ревности. При этом, мужчина часто сидел без работы, а основным добытчиком в семье была Катя, у которой неплохо складывалась карьера — на работе женщина была на хорошем счету. «Он намного ниже ее ростом, нигде толком не работал. Какое-то время чинил вагоны в депо, но сказать, что он был в семье добытчиком — нет. Деньги в основном зарабатывала моя дочь. Сначала она служила в ИВС, затем перешла в отдел полиции „Тюменский“. А Виктор особо не стремился куда-то устроиться, еще и ревновал ее постоянно. Там вообще никакой спокойной жизни не было. Я бы за такого никогда не вышла», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.

Жизнь некогда счастливой молодой женщины превратилась в кошмар, и свет в конце тоннеля даже не проглядывался. Сцены ревности для семьи Кульковых стали чем-то обыденным. Дошло до того, что Виктор начал каждый день встречать жену с работы, чтобы удостовериться, что она действительно была именно там. Огонек в Катиных глазах, по словам Любови Кочневой, стал угасать.

Екатерина Кулькова умерла в возрасте 35 лет
Екатерина Кулькова умерла в возрасте 35 лет
Фото:

Иногда поводы для ревности у него все же были. В материалах уголовного дела указано, что в 2023 году Екатерина Кулькова взяла на работе трехдневный отгул. Пока ее не было, в отдел полиции приехал Виктор и сказал, что беспокоится, потому что супруга не пришла домой с дежурства. Коллеги Кульковой ответили, что на дежурство ее не ставили. Спустя несколько дней, по словам сослуживцев погибшей, Виктор снова избил жену. И ей опять пришлось сбежать к подруге, у которой она пряталась в такие периоды их брака. Женщина находилась в подавленном состоянии и боялась возвращаться домой. Однако опрошенные следователями сотрудники полиции не верят в то, что она действительно была неверна мужу. Екатерина Кулькова, по их словам, всегда много времени уделяла семье и детям, окружая их заботой.

Последняя сцена ревности

Семья Екатерины Кульковой жила в этом доме на восьмом этаже
Семья Екатерины Кульковой жила в этом доме на восьмом этаже
Фото:

Незадолго до гибели Екатерина Кулькова призналась коллегам, что хочет уйти от супруга и даже сменила фамилию на девичью в одном из мессенджеров. Однако после этого страсти ненадолго улеглись и супруги стали жить мирно. По крайней мере, внешне это выглядело именно так. Они весело шутили друг с другом, чаще стали вместе гулять с детьми и вообще больше времени проводили вместе. Но, как оказалось, это было затишьем. И не перед бурей, а перед самым настоящим штормом, который стал последним для Екатерины. Мать погибшей женщины не может вспоминать события того дня без слез, слишком уж свежи раны на ее сердце. О смерти единственной дочери она узнала утром 10 декабря 2023 года: на ночь пенсионерка всегда выключает звук у телефона. Жуткую новость ей сообщил ее муж, который вошел в комнату, и рыдая сказал, что Кати больше нет.

Любовь Кочнева иногда бывает рядом с местом, где нашли тело ее дочери. Но специально туда не ходит
Любовь Кочнева иногда бывает рядом с местом, где нашли тело ее дочери. Но специально туда не ходит
Фото: 
А что было днем... Днем 9 декабря Екатерина Кулькова свозила детей в развлекательный центр ТРЦ "Колумб". У женщины было прекрасное предновогоднее настроение: город был уже украшен гирляндами и ждал наступления главного праздника. Новый год — это всегда ожидание чего-то нового, волшебного. Но в жизни Екатерины чудес так и не случилось.

Дома ее ждал очередной скандал и претензии от пьяного мужа. В материалах уголовного дела указано, что дети в этом время находились в соседней комнате и слышали, как и из-за чего мама с папой ругаются. В какой-то момент Кулькова, не выдержав оскорблений, оделась и попыталась покинуть квартиру, однако мужчина преградил ей путь. Тогда тюменка вернулась в комнату и легла на диван, а Виктор пошел в комнату к детям. Спустя какое-то время в квартире начало сквозить. Мужчина ворвался в помещение, но застал лишь открытое витражное окно. Он велел дочери вызывать полицию, а сам побежал вниз. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Позже экспертиза покажет, что она была на третьем месяце беременности. Так в 35 лет закончилась жизнь Екатерины Кульковой, полная страданий и ненависти.

«Все было не так!»

Результаты работы Екатерины Кульковой не раз отмечались руководством
Результаты работы Екатерины Кульковой не раз отмечались руководством
Фото:

После трагедии в ад превратились уже жизни родителей Екатерины, которые даже не допускают мысли, что она сама пошла на отчаянный шаг: уж слишком сильно женщина любила жизнь. Они считают, что следствием, которое отказалось признавать смерть Екатерины Кульковой убийством, был допущен ряд серьезных нарушений и ошибок. Родители погибшей уже собрали огромную папку отписок от следователей, которые, по их словам, даже не пытаются разобраться во всех нюансах трагедии.

«Для нас с мужем это очень странно. Ведь они, по большому счету, коллеги. Как можно относиться так друг к другу? Мы стучимся во все двери, пытаемся добиться правды, но у нас ничего не получается», — делится с URA.RU мама погибшей сотрудницы МВД. По словам Любови Кочневой, детей Кульковых допрашивали в присутствии матери Виктора, которая является заинтересованным лицом. При этом педагогов и психологов рядом в тот момент не было.

«На опросе внуки подтвердили версию отца, что в момент гибели моей дочери они все вместе находились в другой комнате. Но когда они потом пришли к нам в гости, то сказали, что все было не так. И в момент ссоры мама и папа находились в комнате вдвоем. Когда ребятишки почувствовали сквозняк и прибежали туда, то увидели, что Виктор смотрит вниз с балкона, а потом он им сказал фразу: „Меня, наверное, посадят“. Я думаю, что он столкнул ее. Катя не могла пойти на самоубийство», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.

Бывшие коллеги женщины, которые работали с ней в одном отделе полиции, тоже не согласны с выводами следователей. «Катя постоянно жаловалась нам на давление мужа. У нее действительно были проблемы в личной жизни, но даже такую жизнь она очень любила и самостоятельно на такое никогда бы не пошла. Катя была очень светлым человеком», — поделилась с агентством одна из сотрудниц полиции.

Тело Екатерины Кульковой было найдено на этом месте. Рядом лежали сломанные ветки дерева, которое она задела при падении
Тело Екатерины Кульковой было найдено на этом месте. Рядом лежали сломанные ветки дерева, которое она задела при падении
Фото:

После смерти Екатерины Кульковой родители погибшей ощутили на себе и давление со стороны СМИ. Это была какая-то информационная атака. «Сначала писали, что это она его якобы приревновала и решила свести счеты с жизнью. Потом начали утверждать, что она подделывала на работе протоколы. Все это неправда! А на работе у нее вообще все было хорошо, ей незадолго до смерти дали звание капитана. Разве дают звания плохим сотрудникам? Мы планируем обратиться к журналистам за опровержением», — говорит Любовь Кочнева.

За время расследования уголовного дела о смерти Екатерины Кульковой сменились три следователя. Сейчас родители погибшей ждут результатов очередной экспертизы, которая, по их словам, затягивается уже на несколько месяцев. Но родители продолжают бороться за честь и достоинство своей дочери и не собираются сдаваться. Любовь Кочнева говорит, что все равно добьется правды и будет стоять на своем, пока есть силы.

«Если это было так, я бы уже сидел»

Виктор Кульков с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. «Если бы я это совершил, то уже сидел, наверное? У меня же проводились экспертизы: и детектор лжи пять раз, и смывы из-под ногтей брали, и вообще все в сборе. Конечно, ее тоже можно понять, дочь, как ни крути. Она уже который раз адвокатов нанимает, пытается меня посадить. По поводу ревности, если бы я ее бил, наверное, были бы какие-то обращения? Тем более, супруга в полиции работала. Человек сейчас будет сочинять, придумывать, об этом уже все родственники говорят. Тут сами все в шоке, что она „колдует“. У нее одна позиция, что якобы это я выбросил. Как человеку объяснить?» — сообщил Виктор Кульков в беседе с URA.RU.

В завершении разговора бывший муж Екатерины Кульковой по собственной инициативе, а не отвечая на вопрос журналистов, заявил, что погибшая действительно подделывала протоколы на работе. «Можете, кстати, указать. А вы читали недавно, что мою супругу хотели посадить, оказывается? Меня там тоже вызывали. И вот ее мама говорит, что, нет она не такая. Понятно, потому что это мать и дочь. Она даже в полиции говорила: «Нет, она не могла». Ей говорят факты, а она стоит на своем. Она даже полиции не верит, якобы они сами все придумали. Кто специально придумал? Есть факты. Все есть. Есть ее росписи везде. Я знал, что она все подделывала», — заявил он агентству.
В памяти родителей Екатерина Кулькова навсегда останется живой и жизнерадостной
В памяти родителей Екатерина Кулькова навсегда останется живой и жизнерадостной
Фото:

С бывшим зятем Любовь Кочнева не общается. Говорит, что не о чем. Хотя внуки иногда навещают бабушку. Она общается с ними, много гуляет и разговаривает. В них женщина видит продолжение своей молодой и красивой дочери Кати, с которой жизнь обошлась так жестоко.

В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Родители беременной сотрудницы полиции винят в ее смерти мужа. За три недели до наступления Нового 2024 года под окнами многоэтажки на улице Мира в Тюмени было найдено искалеченное тело молодой женщины. Ею оказалась Екатерина Кулькова. Женщина еще вчера виделась знакомым вполне успешной и счастливой: муж, трое детей, должность в полиции и звание капитана, полученное перед самой смертью. Но на деле ее жизнь оказалась настоящим кошмаром. URA.RU решило разобраться в деталях этой кровавой истории, которая закончилась трагически. Женское счастье Родители Екатерины Кульковой хранят все ее фотографии, награды, грамоты. Они до сих пор не верят в смерть дочери. Мать погибшей, Любовь Кочнева, рассказала, что Катя родилась теплым летним днем 2 июня 1988 года. Пятилетний брат Кати, Сергей, уже давно мечтал о сестренке, и вот — чудо произошло. Семья — полная, благополучная, в которой любили детей и всегда уделяли им много времени и внимания. Поэтому девочка с ранних лет была старательной: хорошо училась, занималась фигурным катанием, танцами, рисованием. «Вы знаете, она таким ребенком была энергичным, когда гуляла во дворе — домой не загонишь. Все ей интересно, со всеми любила играть. Очень добрая, чутка, отзывчивая, всегда придет на помощь. Поэтому у нее всегда было много друзей. А вот ее муж, Виктор Кульков — абсолютная противоположность. Они познакомились в 2006 году и около трех лет встречались. Но мы с мужем никогда не понимали, что их связывает», — поделилась с URA.RU Любовь Кочнева. «Я чувствовала, что что-то не так. Позже нам внук старший рассказал, что вытворял Виктор. Он ждал, пока дети уснут, и начинал ее терроризировать. Ребенок говорит, я просыпаюсь, а он ее бьет. Катя старалась не кричать. Молчала, чтобы не разбудить ребятишек и не напугать их. А ее подруги рассказывали, что иногда он даже пинал ее ногами», — поделилась женщина. «Я бы за такого никогда не вышла» По словам Любови Кочневой, со временем синяки у дочери стали появляться все чаще. Женщина утверждает, что супруг Екатерины начал злоупотреблять алкоголем и постоянно устраивал ей сцены ревности. При этом, мужчина часто сидел без работы, а основным добытчиком в семье была Катя, у которой неплохо складывалась карьера — на работе женщина была на хорошем счету. «Он намного ниже ее ростом, нигде толком не работал. Какое-то время чинил вагоны в депо, но сказать, что он был в семье добытчиком — нет. Деньги в основном зарабатывала моя дочь. Сначала она служила в ИВС, затем перешла в отдел полиции „Тюменский“. А Виктор особо не стремился куда-то устроиться, еще и ревновал ее постоянно. Там вообще никакой спокойной жизни не было. Я бы за такого никогда не вышла», — рассказала женщина в беседе с URA.RU. Жизнь некогда счастливой молодой женщины превратилась в кошмар, и свет в конце тоннеля даже не проглядывался. Сцены ревности для семьи Кульковых стали чем-то обыденным. Дошло до того, что Виктор начал каждый день встречать жену с работы, чтобы удостовериться, что она действительно была именно там. Огонек в Катиных глазах, по словам Любови Кочневой, стал угасать. Иногда поводы для ревности у него все же были. В материалах уголовного дела указано, что в 2023 году Екатерина Кулькова взяла на работе трехдневный отгул. Пока ее не было, в отдел полиции приехал Виктор и сказал, что беспокоится, потому что супруга не пришла домой с дежурства. Коллеги Кульковой ответили, что на дежурство ее не ставили. Спустя несколько дней, по словам сослуживцев погибшей, Виктор снова избил жену. И ей опять пришлось сбежать к подруге, у которой она пряталась в такие периоды их брака. Женщина находилась в подавленном состоянии и боялась возвращаться домой. Однако опрошенные следователями сотрудники полиции не верят в то, что она действительно была неверна мужу. Екатерина Кулькова, по их словам, всегда много времени уделяла семье и детям, окружая их заботой. Последняя сцена ревности Незадолго до гибели Екатерина Кулькова призналась коллегам, что хочет уйти от супруга и даже сменила фамилию на девичью в одном из мессенджеров. Однако после этого страсти ненадолго улеглись и супруги стали жить мирно. По крайней мере, внешне это выглядело именно так. Они весело шутили друг с другом, чаще стали вместе гулять с детьми и вообще больше времени проводили вместе. Но, как оказалось, это было затишьем. И не перед бурей, а перед самым настоящим штормом, который стал последним для Екатерины. Мать погибшей женщины не может вспоминать события того дня без слез, слишком уж свежи раны на ее сердце. О смерти единственной дочери она узнала утром 10 декабря 2023 года: на ночь пенсионерка всегда выключает звук у телефона. Жуткую новость ей сообщил ее муж, который вошел в комнату, и рыдая сказал, что Кати больше нет. Дома ее ждал очередной скандал и претензии от пьяного мужа. В материалах уголовного дела указано, что дети в этом время находились в соседней комнате и слышали, как и из-за чего мама с папой ругаются. В какой-то момент Кулькова, не выдержав оскорблений, оделась и попыталась покинуть квартиру, однако мужчина преградил ей путь. Тогда тюменка вернулась в комнату и легла на диван, а Виктор пошел в комнату к детям. Спустя какое-то время в квартире начало сквозить. Мужчина ворвался в помещение, но застал лишь открытое витражное окно. Он велел дочери вызывать полицию, а сам побежал вниз. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Позже экспертиза покажет, что она была на третьем месяце беременности. Так в 35 лет закончилась жизнь Екатерины Кульковой, полная страданий и ненависти. «Все было не так!» После трагедии в ад превратились уже жизни родителей Екатерины, которые даже не допускают мысли, что она сама пошла на отчаянный шаг: уж слишком сильно женщина любила жизнь. Они считают, что следствием, которое отказалось признавать смерть Екатерины Кульковой убийством, был допущен ряд серьезных нарушений и ошибок. Родители погибшей уже собрали огромную папку отписок от следователей, которые, по их словам, даже не пытаются разобраться во всех нюансах трагедии. «На опросе внуки подтвердили версию отца, что в момент гибели моей дочери они все вместе находились в другой комнате. Но когда они потом пришли к нам в гости, то сказали, что все было не так. И в момент ссоры мама и папа находились в комнате вдвоем. Когда ребятишки почувствовали сквозняк и прибежали туда, то увидели, что Виктор смотрит вниз с балкона, а потом он им сказал фразу: „Меня, наверное, посадят“. Я думаю, что он столкнул ее. Катя не могла пойти на самоубийство», — рассказала женщина в беседе с URA.RU. Бывшие коллеги женщины, которые работали с ней в одном отделе полиции, тоже не согласны с выводами следователей. «Катя постоянно жаловалась нам на давление мужа. У нее действительно были проблемы в личной жизни, но даже такую жизнь она очень любила и самостоятельно на такое никогда бы не пошла. Катя была очень светлым человеком», — поделилась с агентством одна из сотрудниц полиции. После смерти Екатерины Кульковой родители погибшей ощутили на себе и давление со стороны СМИ. Это была какая-то информационная атака. «Сначала писали, что это она его якобы приревновала и решила свести счеты с жизнью. Потом начали утверждать, что она подделывала на работе протоколы. Все это неправда! А на работе у нее вообще все было хорошо, ей незадолго до смерти дали звание капитана. Разве дают звания плохим сотрудникам? Мы планируем обратиться к журналистам за опровержением», — говорит Любовь Кочнева. «Если это было так, я бы уже сидел» Виктор Кульков с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. «Если бы я это совершил, то уже сидел, наверное? У меня же проводились экспертизы: и детектор лжи пять раз, и смывы из-под ногтей брали, и вообще все в сборе. Конечно, ее тоже можно понять, дочь, как ни крути. Она уже который раз адвокатов нанимает, пытается меня посадить. По поводу ревности, если бы я ее бил, наверное, были бы какие-то обращения? Тем более, супруга в полиции работала. Человек сейчас будет сочинять, придумывать, об этом уже все родственники говорят. Тут сами все в шоке, что она „колдует“. У нее одна позиция, что якобы это я выбросил. Как человеку объяснить?» — сообщил Виктор Кульков в беседе с URA.RU. С бывшим зятем Любовь Кочнева не общается. Говорит, что не о чем. Хотя внуки иногда навещают бабушку. Она общается с ними, много гуляет и разговаривает. В них женщина видит продолжение своей молодой и красивой дочери Кати, с которой жизнь обошлась так жестоко. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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