Родители беременной сотрудницы полиции винят в ее смерти мужа. За три недели до наступления Нового 2024 года под окнами многоэтажки на улице Мира в Тюмени было найдено искалеченное тело молодой женщины. Ею оказалась Екатерина Кулькова. Женщина еще вчера виделась знакомым вполне успешной и счастливой: муж, трое детей, должность в полиции и звание капитана, полученное перед самой смертью. Но на деле ее жизнь оказалась настоящим кошмаром. URA.RU решило разобраться в деталях этой кровавой истории, которая закончилась трагически.
Женское счастье
Родители Екатерины Кульковой хранят все ее фотографии, награды, грамоты. Они до сих пор не верят в смерть дочери. Мать погибшей, Любовь Кочнева, рассказала, что Катя родилась теплым летним днем 2 июня 1988 года. Пятилетний брат Кати, Сергей, уже давно мечтал о сестренке, и вот — чудо произошло. Семья — полная, благополучная, в которой любили детей и всегда уделяли им много времени и внимания. Поэтому девочка с ранних лет была старательной: хорошо училась, занималась фигурным катанием, танцами, рисованием.
«Вы знаете, она таким ребенком была энергичным, когда гуляла во дворе — домой не загонишь. Все ей интересно, со всеми любила играть. Очень добрая, чутка, отзывчивая, всегда придет на помощь. Поэтому у нее всегда было много друзей. А вот ее муж, Виктор Кульков — абсолютная противоположность. Они познакомились в 2006 году и около трех лет встречались. Но мы с мужем никогда не понимали, что их связывает», — поделилась с URA.RU Любовь Кочнева.
После школы Екатерина поступила в институт МВД, а после его окончания устроилась на работу в полицию. В октябре 2009 года вышла замуж за Виктора. В браке у семейной пары родились трое детей: два мальчика и девочка. Казалось бы, вот оно, женское счастье! Но нет. В какой-то момент, родители Екатерины стали замечать странности. Периодически на теле дочери появлялись синяки, а сама она находилась в подавленном состоянии. О деталях личной жизни маме и папе погибшая никогда не рассказывала, ограничиваясь дежурным «все хорошо». Но материнское сердце не обманешь.
«Я чувствовала, что что-то не так. Позже нам внук старший рассказал, что вытворял Виктор. Он ждал, пока дети уснут, и начинал ее терроризировать. Ребенок говорит, я просыпаюсь, а он ее бьет. Катя старалась не кричать. Молчала, чтобы не разбудить ребятишек и не напугать их. А ее подруги рассказывали, что иногда он даже пинал ее ногами», — поделилась женщина.
«Я бы за такого никогда не вышла»
По словам Любови Кочневой, со временем синяки у дочери стали появляться все чаще. Женщина утверждает, что супруг Екатерины начал злоупотреблять алкоголем и постоянно устраивал ей сцены ревности. При этом, мужчина часто сидел без работы, а основным добытчиком в семье была Катя, у которой неплохо складывалась карьера — на работе женщина была на хорошем счету. «Он намного ниже ее ростом, нигде толком не работал. Какое-то время чинил вагоны в депо, но сказать, что он был в семье добытчиком — нет. Деньги в основном зарабатывала моя дочь. Сначала она служила в ИВС, затем перешла в отдел полиции „Тюменский“. А Виктор особо не стремился куда-то устроиться, еще и ревновал ее постоянно. Там вообще никакой спокойной жизни не было. Я бы за такого никогда не вышла», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.
Жизнь некогда счастливой молодой женщины превратилась в кошмар, и свет в конце тоннеля даже не проглядывался. Сцены ревности для семьи Кульковых стали чем-то обыденным. Дошло до того, что Виктор начал каждый день встречать жену с работы, чтобы удостовериться, что она действительно была именно там. Огонек в Катиных глазах, по словам Любови Кочневой, стал угасать.
Иногда поводы для ревности у него все же были. В материалах уголовного дела указано, что в 2023 году Екатерина Кулькова взяла на работе трехдневный отгул. Пока ее не было, в отдел полиции приехал Виктор и сказал, что беспокоится, потому что супруга не пришла домой с дежурства. Коллеги Кульковой ответили, что на дежурство ее не ставили. Спустя несколько дней, по словам сослуживцев погибшей, Виктор снова избил жену. И ей опять пришлось сбежать к подруге, у которой она пряталась в такие периоды их брака. Женщина находилась в подавленном состоянии и боялась возвращаться домой. Однако опрошенные следователями сотрудники полиции не верят в то, что она действительно была неверна мужу. Екатерина Кулькова, по их словам, всегда много времени уделяла семье и детям, окружая их заботой.
Последняя сцена ревности
Незадолго до гибели Екатерина Кулькова призналась коллегам, что хочет уйти от супруга и даже сменила фамилию на девичью в одном из мессенджеров. Однако после этого страсти ненадолго улеглись и супруги стали жить мирно. По крайней мере, внешне это выглядело именно так. Они весело шутили друг с другом, чаще стали вместе гулять с детьми и вообще больше времени проводили вместе. Но, как оказалось, это было затишьем. И не перед бурей, а перед самым настоящим штормом, который стал последним для Екатерины. Мать погибшей женщины не может вспоминать события того дня без слез, слишком уж свежи раны на ее сердце. О смерти единственной дочери она узнала утром 10 декабря 2023 года: на ночь пенсионерка всегда выключает звук у телефона. Жуткую новость ей сообщил ее муж, который вошел в комнату, и рыдая сказал, что Кати больше нет.
А что было днем... Днем 9 декабря Екатерина Кулькова свозила детей в развлекательный центр ТРЦ "Колумб". У женщины было прекрасное предновогоднее настроение: город был уже украшен гирляндами и ждал наступления главного праздника. Новый год — это всегда ожидание чего-то нового, волшебного. Но в жизни Екатерины чудес так и не случилось.
Дома ее ждал очередной скандал и претензии от пьяного мужа. В материалах уголовного дела указано, что дети в этом время находились в соседней комнате и слышали, как и из-за чего мама с папой ругаются. В какой-то момент Кулькова, не выдержав оскорблений, оделась и попыталась покинуть квартиру, однако мужчина преградил ей путь. Тогда тюменка вернулась в комнату и легла на диван, а Виктор пошел в комнату к детям. Спустя какое-то время в квартире начало сквозить. Мужчина ворвался в помещение, но застал лишь открытое витражное окно. Он велел дочери вызывать полицию, а сам побежал вниз. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Позже экспертиза покажет, что она была на третьем месяце беременности. Так в 35 лет закончилась жизнь Екатерины Кульковой, полная страданий и ненависти.
«Все было не так!»
После трагедии в ад превратились уже жизни родителей Екатерины, которые даже не допускают мысли, что она сама пошла на отчаянный шаг: уж слишком сильно женщина любила жизнь. Они считают, что следствием, которое отказалось признавать смерть Екатерины Кульковой убийством, был допущен ряд серьезных нарушений и ошибок. Родители погибшей уже собрали огромную папку отписок от следователей, которые, по их словам, даже не пытаются разобраться во всех нюансах трагедии.
«Для нас с мужем это очень странно. Ведь они, по большому счету, коллеги. Как можно относиться так друг к другу? Мы стучимся во все двери, пытаемся добиться правды, но у нас ничего не получается», — делится с URA.RU мама погибшей сотрудницы МВД. По словам Любови Кочневой, детей Кульковых допрашивали в присутствии матери Виктора, которая является заинтересованным лицом. При этом педагогов и психологов рядом в тот момент не было.
«На опросе внуки подтвердили версию отца, что в момент гибели моей дочери они все вместе находились в другой комнате. Но когда они потом пришли к нам в гости, то сказали, что все было не так. И в момент ссоры мама и папа находились в комнате вдвоем. Когда ребятишки почувствовали сквозняк и прибежали туда, то увидели, что Виктор смотрит вниз с балкона, а потом он им сказал фразу: „Меня, наверное, посадят“. Я думаю, что он столкнул ее. Катя не могла пойти на самоубийство», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.
Бывшие коллеги женщины, которые работали с ней в одном отделе полиции, тоже не согласны с выводами следователей. «Катя постоянно жаловалась нам на давление мужа. У нее действительно были проблемы в личной жизни, но даже такую жизнь она очень любила и самостоятельно на такое никогда бы не пошла. Катя была очень светлым человеком», — поделилась с агентством одна из сотрудниц полиции.
После смерти Екатерины Кульковой родители погибшей ощутили на себе и давление со стороны СМИ. Это была какая-то информационная атака. «Сначала писали, что это она его якобы приревновала и решила свести счеты с жизнью. Потом начали утверждать, что она подделывала на работе протоколы. Все это неправда! А на работе у нее вообще все было хорошо, ей незадолго до смерти дали звание капитана. Разве дают звания плохим сотрудникам? Мы планируем обратиться к журналистам за опровержением», — говорит Любовь Кочнева.
За время расследования уголовного дела о смерти Екатерины Кульковой сменились три следователя. Сейчас родители погибшей ждут результатов очередной экспертизы, которая, по их словам, затягивается уже на несколько месяцев. Но родители продолжают бороться за честь и достоинство своей дочери и не собираются сдаваться. Любовь Кочнева говорит, что все равно добьется правды и будет стоять на своем, пока есть силы.
«Если это было так, я бы уже сидел»
Виктор Кульков с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. «Если бы я это совершил, то уже сидел, наверное? У меня же проводились экспертизы: и детектор лжи пять раз, и смывы из-под ногтей брали, и вообще все в сборе. Конечно, ее тоже можно понять, дочь, как ни крути. Она уже который раз адвокатов нанимает, пытается меня посадить. По поводу ревности, если бы я ее бил, наверное, были бы какие-то обращения? Тем более, супруга в полиции работала. Человек сейчас будет сочинять, придумывать, об этом уже все родственники говорят. Тут сами все в шоке, что она „колдует“. У нее одна позиция, что якобы это я выбросил. Как человеку объяснить?» — сообщил Виктор Кульков в беседе с URA.RU.
В завершении разговора бывший муж Екатерины Кульковой по собственной инициативе, а не отвечая на вопрос журналистов, заявил, что погибшая действительно подделывала протоколы на работе. «Можете, кстати, указать. А вы читали недавно, что мою супругу хотели посадить, оказывается? Меня там тоже вызывали. И вот ее мама говорит, что, нет она не такая. Понятно, потому что это мать и дочь. Она даже в полиции говорила: «Нет, она не могла». Ей говорят факты, а она стоит на своем. Она даже полиции не верит, якобы они сами все придумали. Кто специально придумал? Есть факты. Все есть. Есть ее росписи везде. Я знал, что она все подделывала», — заявил он агентству.
С бывшим зятем Любовь Кочнева не общается. Говорит, что не о чем. Хотя внуки иногда навещают бабушку. Она общается с ними, много гуляет и разговаривает. В них женщина видит продолжение своей молодой и красивой дочери Кати, с которой жизнь обошлась так жестоко.
В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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