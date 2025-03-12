12 марта 2025

В ЯНАО браконьер попался с краснокнижной рыбой на 42 млн рублей. Фото

Житель Салехарда хранил 177 экземпляров ценной рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сибирского осетра и стерлядь выловили браконьеры
Сибирского осетра и стерлядь выловили браконьеры Фото:

Житель Салехарда перевозил более 170 единиц краснокнижной рыбы — осетра сибирского, а также стерляди на сумму более 42 миллионов рублей — его поймали сотрудники ФСБ. Об этом сотрудники ведомства сообщили корреспондентам местного СМИ.

«Сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району, мужчина из Салехарда перевозил и хранил 177 экземпляров ценной рыбы, в том числе осетра сибирского и стерляди. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценивается на сумму более 42 миллионов рублей», — сообщили сотрудники ФСБ корреспондентам СМИ «Новый День».

На браконьера завели административное дело и арестовали его автомобиль. На данный момент сотрудники надзорного ведомства проверяют и устанавливают все обстоятельства правонарушения.

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Житель Салехарда перевозил более 170 единиц краснокнижной рыбы — осетра сибирского, а также стерляди на сумму более 42 миллионов рублей — его поймали сотрудники ФСБ. Об этом сотрудники ведомства сообщили корреспондентам местного СМИ. «Сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району, мужчина из Салехарда перевозил и хранил 177 экземпляров ценной рыбы, в том числе осетра сибирского и стерляди. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценивается на сумму более 42 миллионов рублей», — сообщили сотрудники ФСБ корреспондентам СМИ «Новый День». На браконьера завели административное дело и арестовали его автомобиль. На данный момент сотрудники надзорного ведомства проверяют и устанавливают все обстоятельства правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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