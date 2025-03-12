Житель Салехарда перевозил более 170 единиц краснокнижной рыбы — осетра сибирского, а также стерляди на сумму более 42 миллионов рублей — его поймали сотрудники ФСБ. Об этом сотрудники ведомства сообщили корреспондентам местного СМИ.
«Сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району, мужчина из Салехарда перевозил и хранил 177 экземпляров ценной рыбы, в том числе осетра сибирского и стерляди. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценивается на сумму более 42 миллионов рублей», — сообщили сотрудники ФСБ корреспондентам СМИ «Новый День».
На браконьера завели административное дело и арестовали его автомобиль. На данный момент сотрудники надзорного ведомства проверяют и устанавливают все обстоятельства правонарушения.
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