В зоне СВО при выполнении боевых задач погиб тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» (Челябинск) Тимур Амиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Во время выполнения задания в зоне боевых действий погиб воспитанник и тренер-преподаватель нашей школы Амиров Тимур Раисович. Его очень любили дети, уважали родители и тренеры!», — сообщили URA.RU в пресс-службе МБУ ДО «СШОР по футболу „Сигнал“.
Там отметили, что мужчина был настоящим профессионалом своего дела. Коллектив спортшколы скорбит об утрате.
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