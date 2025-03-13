В зоне СВО погиб тренер челябинской спортшколы по футболу Тимур Амиров. Фото

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Коллектив спортшколы скорбит о гибели Тимура Амирова
Коллектив спортшколы скорбит о гибели Тимура Амирова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО при выполнении боевых задач погиб тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» (Челябинск) Тимур Амиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Во время выполнения задания в зоне боевых действий погиб воспитанник и тренер-преподаватель нашей школы Амиров Тимур Раисович. Его очень любили дети, уважали родители и тренеры!», — сообщили URA.RU в пресс-службе МБУ ДО «СШОР по футболу „Сигнал“.

Там отметили, что мужчина был настоящим профессионалом своего дела. Коллектив спортшколы скорбит об утрате.

Тимур Амиров погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО
Тимур Амиров погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО
Фото:

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В зоне СВО при выполнении боевых задач погиб тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» (Челябинск) Тимур Амиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Во время выполнения задания в зоне боевых действий погиб воспитанник и тренер-преподаватель нашей школы Амиров Тимур Раисович. Его очень любили дети, уважали родители и тренеры!», — сообщили URA.RU в пресс-службе МБУ ДО «СШОР по футболу „Сигнал“. Там отметили, что мужчина был настоящим профессионалом своего дела. Коллектив спортшколы скорбит об утрате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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