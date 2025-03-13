Во Франции назвали позором резолюцию об изъятии российских активов

Филиппо: поддержка резолюции об изъятии активов РФ — позор для парламента
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Во Франции поддержали новую резолюцию по Украине
Во Франции поддержали новую резолюцию по Украине Фото:
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил свое возмущение в связи с принятием Национальным собранием резолюции, направленной на увеличение поддержки Украины. Резолюция, предусматривающая использование замороженных российских активов и ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз, была поддержана большинством депутатов, несмотря на продолжительные дебаты, которые длились поздно вечером.

Филиппо в своем сообщении в социальной сети Х остро критиковал данное решение, назвав его «позором» для парламента. Резолюция призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники увеличить свою поддержку Украины в политическом, экономическом и военном аспектах. «Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об „усилении поддержки Украины“, которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!» — написал политик в Х.

В частности, Филиппо выразил обеспокоенность по поводу тезисов резолюции о возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине и строительства независимой европейской обороны, что может подорвать суверенитет французской армии. Политик также указал на незаконность использования замороженных активов, подчеркнув, что такие действия могут иметь серьезные международные последствия.

Он призвал к более осмотрительному подходу в вопросах международной политики и обороны. «А также — „построить независимую европейскую оборону“ — прощай, французская армия! — и „изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине“ — наши солдаты на Украине! Как можно голосовать, кроме как против этой резолюции о Третьей мировой войне и европеизации нашей обороны?!» — возмутился Филиппо. 

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», известен своими критическими высказываниями в адрес Евросоюза и НАТО, обвиняя их в стремлении к эскалации конфликтов, в частности на Украине. Ранее он выразил возмущение по поводу взаимодействия ЕС с США и Россией, обвинив западные структуры в желании разжигать Третью мировую войну и критикуя их за планы отправки военных сил на Украину.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил свое возмущение в связи с принятием Национальным собранием резолюции, направленной на увеличение поддержки Украины. Резолюция, предусматривающая использование замороженных российских активов и ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз, была поддержана большинством депутатов, несмотря на продолжительные дебаты, которые длились поздно вечером. Филиппо в своем сообщении в социальной сети Х остро критиковал данное решение, назвав его «позором» для парламента. Резолюция призывает ЕС, НАТО и другие страны-союзники увеличить свою поддержку Украины в политическом, экономическом и военном аспектах. «Какой позор этому Национальному собранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об „усилении поддержки Украины“, которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!» — написал политик в Х. В частности, Филиппо выразил обеспокоенность по поводу тезисов резолюции о возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине и строительства независимой европейской обороны, что может подорвать суверенитет французской армии. Политик также указал на незаконность использования замороженных активов, подчеркнув, что такие действия могут иметь серьезные международные последствия. Он призвал к более осмотрительному подходу в вопросах международной политики и обороны. «А также — „построить независимую европейскую оборону“ — прощай, французская армия! — и „изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине“ — наши солдаты на Украине! Как можно голосовать, кроме как против этой резолюции о Третьей мировой войне и европеизации нашей обороны?!» — возмутился Филиппо.  Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», известен своими критическими высказываниями в адрес Евросоюза и НАТО, обвиняя их в стремлении к эскалации конфликтов, в частности на Украине. Ранее он выразил возмущение по поводу взаимодействия ЕС с США и Россией, обвинив западные структуры в желании разжигать Третью мировую войну и критикуя их за планы отправки военных сил на Украину.
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