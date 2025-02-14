Евросоюз впал в истерику после разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Трамп выбрал путь мира в то время, как действия ЕС были направлены на разжигание Третьей мировой войны.
«ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным!» — написал Филиппо в соцсети Х. По его словам, Запад планировал усилить конфликт на Украине, включая отправку военных сил, но эти планы были разрушены после того, как Трамп выбрал путь мира вместо конфронтации. Он также раскритиковал НАТО и его генералов за продажность и желание «пролить кровь сыновей и дочерей Франции».
В дополнительных комментариях Филиппо упомянул о роли различных политических фигур и их вкладе в текущую политическую ситуацию. Он критиковал бывших лидеров Франции и Германии за их действия, связанные с Минскими соглашениями, а также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот исполнял роль пешки в большой геополитической игре. По его словам, он также испытывают панику после разговора лидеров США и РФ. В заключение Филиппо призывает Францию выйти из Европейского Союза, чтобы «вернуть себе свободу» и защитить свои интересы и будущее в условиях мира.
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