Сколько стоит восхождение на ямальскую гору Рай-Из

Восхождение на Рай-Из займет один день (архивное фото)
Цена за массовое восхождение на гору Рай-Из в ЯНАО обойдется в шесть тысяч рублей на человека. Покорение популярного горного массива займет один день.
«Транспортные расходы обойдутся в 6000 рублей. Старт „Движения вверх“ запланирован из Салехарда, участников мероприятия доставят до подножия горы и обратно на вездеходных транспортных средствах», — говорится на сайте туроператора Discover Yamal.
Восхождение состоится 5 и 6 апреля. В каждый из дней запланировано участие 250 туристов.
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