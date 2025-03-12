12 марта 2025

Сколько стоит восхождение на ямальскую гору Рай-Из

Массовое восхождение на гору Рай-Из в апреле будет стоить шесть тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Восхождение на Рай-Из займет один день (архивное фото)
Восхождение на Рай-Из займет один день (архивное фото) Фото:

Цена за массовое восхождение на гору Рай-Из в ЯНАО обойдется в шесть тысяч рублей на человека. Покорение популярного горного массива займет один день.

«Транспортные расходы обойдутся в 6000 рублей. Старт „Движения вверх“ запланирован из Салехарда, участников мероприятия доставят до подножия горы и обратно на вездеходных транспортных средствах», — говорится на сайте туроператора Discover Yamal.

Восхождение состоится 5 и 6 апреля. В каждый из дней запланировано участие 250 туристов.

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Цена за массовое восхождение на гору Рай-Из в ЯНАО обойдется в шесть тысяч рублей на человека. Покорение популярного горного массива займет один день. «Транспортные расходы обойдутся в 6000 рублей. Старт „Движения вверх“ запланирован из Салехарда, участников мероприятия доставят до подножия горы и обратно на вездеходных транспортных средствах», — говорится на сайте туроператора Discover Yamal. Восхождение состоится 5 и 6 апреля. В каждый из дней запланировано участие 250 туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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