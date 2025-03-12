В четырех городах Тюменской области подешевеет проезд в автобусах

В Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске с 20 марта по 20 апреля снизится стоимость проезда на автобусах. Но чтобы получить скидку в три рубля, нужно оплатить билет электронной картой ТТС. Об этом сообщили в соцсетях местной транспортной системы.
«В период проведения акции при оплате проезда электронной транспортной картой „Общепользовательская“ или виртуальной транспортной картой в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок города Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска будет предоставляться скидка в размере трех рублей от стоимости проезда», — сообщается в группе «ТТС» в соцсети «ВКонтакте». Акция продлится месяц.
Ранее URA.RU писало, что льготным категориям жителей позволили ездить по межгороду, используя карту ТТС. Нововведение вступило в силе с 1 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!