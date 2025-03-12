12 марта 2025

В четырех городах Тюменской области подешевеет проезд в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция продлится месяц
Акция продлится месяц Фото:

В Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске с 20 марта по 20 апреля снизится стоимость проезда на автобусах. Но чтобы получить скидку в три рубля, нужно оплатить билет электронной картой ТТС. Об этом сообщили в соцсетях местной транспортной системы.

«В период проведения акции при оплате проезда электронной транспортной картой „Общепользовательская“ или виртуальной транспортной картой в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок города Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска будет предоставляться скидка в размере трех рублей от стоимости проезда», — сообщается в группе «ТТС» в соцсети «ВКонтакте». Акция продлится месяц.

Ранее URA.RU писало, что льготным категориям жителей позволили ездить по межгороду, используя карту ТТС. Нововведение вступило в силе с 1 января.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске с 20 марта по 20 апреля снизится стоимость проезда на автобусах. Но чтобы получить скидку в три рубля, нужно оплатить билет электронной картой ТТС. Об этом сообщили в соцсетях местной транспортной системы. «В период проведения акции при оплате проезда электронной транспортной картой „Общепользовательская“ или виртуальной транспортной картой в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок города Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска будет предоставляться скидка в размере трех рублей от стоимости проезда», — сообщается в группе «ТТС» в соцсети «ВКонтакте». Акция продлится месяц. Ранее URA.RU писало, что льготным категориям жителей позволили ездить по межгороду, используя карту ТТС. Нововведение вступило в силе с 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...