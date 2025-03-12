Рыбака уносит течение
В Перми мужчина вышел на лед на реке Каме. Но льдина откололась и ее понесло по течению реки. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».
«На Каме в районе остановке Язовая откололась льдина. В этот момент на ней находился рыбак. Льдина плывет по течению к Речному вокзалу», — сказано в сообщении.
В пресс-службе краевого МЧС сообщили изданию Properm, что спасатели выехали на берег реки. Они предпринимают меры для эвакуации рыбака.
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