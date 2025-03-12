12 марта 2025

В Перми рыбак плывет на отколовшейся льдине по Каме. Видео

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Рыбака уносит течение
Рыбака уносит течение Фото:

В Перми мужчина вышел на лед на реке Каме. Но льдина откололась и ее понесло по течению реки. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

«На Каме в районе остановке Язовая откололась льдина. В этот момент на ней находился рыбак. Льдина плывет по течению к Речному вокзалу», — сказано в сообщении.

В пресс-службе краевого МЧС сообщили изданию Properm, что спасатели выехали на берег реки. Они предпринимают меры для эвакуации рыбака.

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В Перми мужчина вышел на лед на реке Каме. Но льдина откололась и ее понесло по течению реки. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь». «На Каме в районе остановке Язовая откололась льдина. В этот момент на ней находился рыбак. Льдина плывет по течению к Речному вокзалу», — сказано в сообщении. В пресс-службе краевого МЧС сообщили изданию Properm, что спасатели выехали на берег реки. Они предпринимают меры для эвакуации рыбака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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