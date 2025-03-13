Песков подтвердил сегодняшний визит американских переговорщиков в РФ

В Россию американские делегаты прибудут 13 марта, подтвердил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он в разговоре с журналистами.
«Действительно, переговорщики летят в Россию, контакты запланированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.