Песков подтвердил сегодняшний визит американских переговорщиков в РФ

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В Россию американские делегаты прибудут 13 марта, подтвердил Дмитрий Песков
В Россию американские делегаты прибудут 13 марта, подтвердил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он в разговоре с журналистами.

«Действительно, переговорщики летят в Россию, контакты запланированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он в разговоре с журналистами. «Действительно, переговорщики летят в Россию, контакты запланированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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