12 марта 2025

В Петербургском СИЗО арестант занял высшее положение в преступной иерархии

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2021 году Гилани Седой назначил Алхазурова своим доверенным лицом в СИЗО №1
В 2021 году Гилани Седой назначил Алхазурова своим доверенным лицом в СИЗО №1 Фото:

В СИЗО №1 в Колпино в Петербурге, Имран Алхазуров занял высшее положение в преступной иерархии, за что стал фигурантом уголовного дела. Это стало возможным после того, как он был назначен на эту роль вором в законе Алиевым, известным в криминальных кругах как Гилани Седой.Об этом сообщил источник.

«Арестант СИЗО №1 в Колпино Имран Алхазуров будет в ближайшее время допрошен по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии», — сообщил источник «78». В 2021 году Гилани Седой, имеющий значительное влияние в преступном мире, назначил Алхазурова своим доверенным лицом в СИЗО №1.

Алхазуров, заняв высшее положение, организовал воровской общак. Он начал контролировать распределение средств среди заключенных, решал спорные вопросы и назначал заключенным различные «должности» в рамках иерархии учреждения.

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В СИЗО №1 в Колпино в Петербурге, Имран Алхазуров занял высшее положение в преступной иерархии, за что стал фигурантом уголовного дела. Это стало возможным после того, как он был назначен на эту роль вором в законе Алиевым, известным в криминальных кругах как Гилани Седой.Об этом сообщил источник. «Арестант СИЗО №1 в Колпино Имран Алхазуров будет в ближайшее время допрошен по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии», — сообщил источник «78». В 2021 году Гилани Седой, имеющий значительное влияние в преступном мире, назначил Алхазурова своим доверенным лицом в СИЗО №1. Алхазуров, заняв высшее положение, организовал воровской общак. Он начал контролировать распределение средств среди заключенных, решал спорные вопросы и назначал заключенным различные «должности» в рамках иерархии учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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