В Петербургском СИЗО арестант занял высшее положение в преступной иерархии

В СИЗО №1 в Колпино в Петербурге, Имран Алхазуров занял высшее положение в преступной иерархии, за что стал фигурантом уголовного дела. Это стало возможным после того, как он был назначен на эту роль вором в законе Алиевым, известным в криминальных кругах как Гилани Седой.Об этом сообщил источник.
«Арестант СИЗО №1 в Колпино Имран Алхазуров будет в ближайшее время допрошен по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии», — сообщил источник «78». В 2021 году Гилани Седой, имеющий значительное влияние в преступном мире, назначил Алхазурова своим доверенным лицом в СИЗО №1.
Алхазуров, заняв высшее положение, организовал воровской общак. Он начал контролировать распределение средств среди заключенных, решал спорные вопросы и назначал заключенным различные «должности» в рамках иерархии учреждения.
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