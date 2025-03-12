12 марта 2025

Автовладелец отсудил у коммульнальщиков 300 тысяч рублей за незакрытый люк

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в ХМАО взыскал с «Городских тепловых сетей» более 330 тысяч рублей в пользу жителя
Суд в ХМАО взыскал с «Городских тепловых сетей» более 330 тысяч рублей в пользу жителя Фото:

Сургутский городской суд взыскал с «Городские тепловые сети» более 330 тысяч рублей в пользу жителя, чей автомобиль пострадал из-за незакрытого смотрового люка. Об этом сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры».

«Причинно-следственная связь между невыполнением обязанностей по содержанию люка и причинением ущерба доказана. Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме», — указано в решении суда. Представитель ответчика признал вину предприятия в ходе заседания.

Суд взыскал с «Городских тепловых сетей» 258 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба и 75 тысяч на покрытие судебных расходов. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске местный житель использовал электричество без заключения договора. Это привело к долгу в размере более 1,3 миллиона рублей и последующему взысканию этой суммы с него в пользу энергетической компании.

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Сургутский городской суд взыскал с «Городские тепловые сети» более 330 тысяч рублей в пользу жителя, чей автомобиль пострадал из-за незакрытого смотрового люка. Об этом сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры». «Причинно-следственная связь между невыполнением обязанностей по содержанию люка и причинением ущерба доказана. Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме», — указано в решении суда. Представитель ответчика признал вину предприятия в ходе заседания. Суд взыскал с «Городских тепловых сетей» 258 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба и 75 тысяч на покрытие судебных расходов. Решение уже вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Югорске местный житель использовал электричество без заключения договора. Это привело к долгу в размере более 1,3 миллиона рублей и последующему взысканию этой суммы с него в пользу энергетической компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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