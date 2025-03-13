Минобороны России показало кадры из освобожденной Суджи

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры из населенного пункта Суджа, который был недавно освобожден в ходе военных действий против Вооруженных Сил Украины. 12 марта стало известно, что российские силы дошли до здания администрации в центре города, а 13 марта Суджа была полностью освобождена, заявили в Минобороны.
Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа. Где находится Суджа и значение города для СВО — в материале URA.RU.
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