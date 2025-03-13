Минобороны России показало кадры из освобожденной Суджи

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Минобороны показало обстановку в Судже
Минобороны показало обстановку в Судже Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры из населенного пункта Суджа, который был недавно освобожден в ходе военных действий против Вооруженных Сил Украины. 12 марта стало известно, что российские силы дошли до здания администрации в центре города, а 13 марта Суджа была полностью освобождена, заявили в Минобороны.

Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа.  Где находится Суджа и значение города для СВО — в материале URA.RU.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры из населенного пункта Суджа, который был недавно освобожден в ходе военных действий против Вооруженных Сил Украины. 12 марта стало известно, что российские силы дошли до здания администрации в центре города, а 13 марта Суджа была полностью освобождена, заявили в Минобороны. Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа.  Где находится Суджа и значение города для СВО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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