Тюменцам объяснили, когда стоит брать рассрочку от застройщика

Половина жилья в Тюменской области стала продаваться с рассрочкой от застройщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Как правило, за жилье необходимо рассчитаться до его введения в эксплуатацию
Как правило, за жилье необходимо рассчитаться до его введения в эксплуатацию Фото:

С начала 2025 года доля покупаемого в рассрочку жилья выросла у некоторых застройщиков до 90%, а в среднем по региону достигла отметки в 50%. Такими данными с URA.RU поделилась главный аналитик по ценообразованию и продажам застройщика «Меридиан» Светлана Молодкина

«Надо понимать что рассрочка высоко рисковая сделка для обеих сторон. Заходя в такую сделку покупатель должен четко понимать с каких источников будет покрываться основная сумма долга», — пояснила она.

При этом далеко не во всех ситуациях застройщики рекомендуют покупателям систему рассрочки. Когда стоит ее брать и чем она может быть опасна для девелоперов — в материале URA.RU.

Что такое рассрочка от застройщика

Как правило, рассрочку застройщики предлагают на срок строительства жилья. На этот период условия могут быть мягче, чем в ипотечных программах, однако надо понимать, что к концу строительства весь долг должен быть погашен. Как правило, девелоперы Тюмени предлагают следующие условия:

  • первоначальный взнос составит 15-20% от стоимости жилья;
  • срок редко превысит 1-2 года;
  • ежемесячный платеж в среднем будет около 30-50 тысяч рублей;
  • остаток суммы к концу строительства придется внести разовым платежом либо же перевести в формат ипотеки.

Когда стоит брать рассрочку от застройщика

В целом, Молодкина выделила несколько случаев, когда рассрочку покупателю, все же, можно рекомендовать. Вот они:

  • вы продаете какой-либо объект недвижимости или уверены в поступление денежных средств в ближайшей перспективе, но хотите приобрести объект недвижимости сейчас на текущих условиях;
  • ваша платежеспособность гарантирует обеспечение выплат по рассрочке, и вы не хотите нести дополнительные затраты на обслуживание кредита;
  • вы не готовы брать кредит по текущим ставкам, но готовы оформить объект недвижимости в рассрочку, с последующим переходом в ипотеку.
"При грамотной оценке финансовых возможностей, рассрочка может стать выгодным и реальным способом приобретения объекта недвижимости. Механизм позволяет одновременно продавать старое жилье и приобретать новое без лишних затрат", — отметила Молодкина.

Что такое длительная рассрочка

Иногда застройщик готов предоставить рассрочку платежей и после ввода жилья в эксплуатацию. Такой механизм может быть максимально интересен покупателю, однако для строителей он лишь увеличивает финансовые риски.

"Далеко не все девелоперы готовы работать по такой схеме. Любому застройщику необходимо пополнять свои эскроу-счета, чтобы выполнить обязательства перед банком. В случае с отсрочкой платежей на период после сдачи объекта, это сделать проблематично", — пояснил URA.RU сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

Ранее девелоперы рассказали, какие риски существуют при выходе застройщиков на рынки неродных регионов. Чаще всего есть опасность не найти своего покупателя.

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С начала 2025 года доля покупаемого в рассрочку жилья выросла у некоторых застройщиков до 90%, а в среднем по региону достигла отметки в 50%. Такими данными с URA.RU поделилась главный аналитик по ценообразованию и продажам застройщика «Меридиан» Светлана Молодкина «Надо понимать что рассрочка высоко рисковая сделка для обеих сторон. Заходя в такую сделку покупатель должен четко понимать с каких источников будет покрываться основная сумма долга», — пояснила она. При этом далеко не во всех ситуациях застройщики рекомендуют покупателям систему рассрочки. Когда стоит ее брать и чем она может быть опасна для девелоперов — в материале URA.RU. Что такое рассрочка от застройщика Как правило, рассрочку застройщики предлагают на срок строительства жилья. На этот период условия могут быть мягче, чем в ипотечных программах, однако надо понимать, что к концу строительства весь долг должен быть погашен. Как правило, девелоперы Тюмени предлагают следующие условия: Когда стоит брать рассрочку от застройщика В целом, Молодкина выделила несколько случаев, когда рассрочку покупателю, все же, можно рекомендовать. Вот они: Что такое длительная рассрочка Иногда застройщик готов предоставить рассрочку платежей и после ввода жилья в эксплуатацию. Такой механизм может быть максимально интересен покупателю, однако для строителей он лишь увеличивает финансовые риски. Ранее девелоперы рассказали, какие риски существуют при выходе застройщиков на рынки неродных регионов. Чаще всего есть опасность не найти своего покупателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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