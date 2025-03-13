Тюменцам объяснили, когда стоит брать рассрочку от застройщика

С начала 2025 года доля покупаемого в рассрочку жилья выросла у некоторых застройщиков до 90%, а в среднем по региону достигла отметки в 50%. Такими данными с URA.RU поделилась главный аналитик по ценообразованию и продажам застройщика «Меридиан» Светлана Молодкина
«Надо понимать что рассрочка высоко рисковая сделка для обеих сторон. Заходя в такую сделку покупатель должен четко понимать с каких источников будет покрываться основная сумма долга», — пояснила она.
При этом далеко не во всех ситуациях застройщики рекомендуют покупателям систему рассрочки. Когда стоит ее брать и чем она может быть опасна для девелоперов — в материале URA.RU.
Что такое рассрочка от застройщика
Как правило, рассрочку застройщики предлагают на срок строительства жилья. На этот период условия могут быть мягче, чем в ипотечных программах, однако надо понимать, что к концу строительства весь долг должен быть погашен. Как правило, девелоперы Тюмени предлагают следующие условия:
- первоначальный взнос составит 15-20% от стоимости жилья;
- срок редко превысит 1-2 года;
- ежемесячный платеж в среднем будет около 30-50 тысяч рублей;
- остаток суммы к концу строительства придется внести разовым платежом либо же перевести в формат ипотеки.
Когда стоит брать рассрочку от застройщика
В целом, Молодкина выделила несколько случаев, когда рассрочку покупателю, все же, можно рекомендовать. Вот они:
- вы продаете какой-либо объект недвижимости или уверены в поступление денежных средств в ближайшей перспективе, но хотите приобрести объект недвижимости сейчас на текущих условиях;
- ваша платежеспособность гарантирует обеспечение выплат по рассрочке, и вы не хотите нести дополнительные затраты на обслуживание кредита;
- вы не готовы брать кредит по текущим ставкам, но готовы оформить объект недвижимости в рассрочку, с последующим переходом в ипотеку.
"При грамотной оценке финансовых возможностей, рассрочка может стать выгодным и реальным способом приобретения объекта недвижимости. Механизм позволяет одновременно продавать старое жилье и приобретать новое без лишних затрат", — отметила Молодкина.
Что такое длительная рассрочка
Иногда застройщик готов предоставить рассрочку платежей и после ввода жилья в эксплуатацию. Такой механизм может быть максимально интересен покупателю, однако для строителей он лишь увеличивает финансовые риски.
"Далеко не все девелоперы готовы работать по такой схеме. Любому застройщику необходимо пополнять свои эскроу-счета, чтобы выполнить обязательства перед банком. В случае с отсрочкой платежей на период после сдачи объекта, это сделать проблематично", — пояснил URA.RU сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.
Ранее девелоперы рассказали, какие риски существуют при выходе застройщиков на рынки неродных регионов. Чаще всего есть опасность не найти своего покупателя.
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