Алаудинов: 400 мирных жителей остаются в Судже и окрестностях

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В Судже и окрестностях населенного пункта остаются около 400 мирных жителей, заявил Алаудинов (архивное фото)
В Судже и окрестностях населенного пункта остаются около 400 мирных жителей, заявил Алаудинов (архивное фото) Фото:
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Около 400 мирных жителей остаются в Судже и прилегающих освобожденных территориях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Более 200 человек остается в Судже и непосредственно в прилегающих населенных пунктах. Вчера мы установили, что в Казачьей Локне более 100 человек <...>В общей сложности на данном участке мы фиксируем 400 с чем-то человек», — сказал Алаудинов. Его слова передает ТАСС.

Командир «Ахмата» отметил, что ВС РФ с утра вывозят мирное население из населенных пунктов. Для организации эвакуации мирных жителей также привлечены силы МЧС.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.

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Около 400 мирных жителей остаются в Судже и прилегающих освобожденных территориях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Более 200 человек остается в Судже и непосредственно в прилегающих населенных пунктах. Вчера мы установили, что в Казачьей Локне более 100 человек <...>В общей сложности на данном участке мы фиксируем 400 с чем-то человек», — сказал Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир «Ахмата» отметил, что ВС РФ с утра вывозят мирное население из населенных пунктов. Для организации эвакуации мирных жителей также привлечены силы МЧС. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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