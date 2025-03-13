Алаудинов: 400 мирных жителей остаются в Судже и окрестностях

Около 400 мирных жителей остаются в Судже и прилегающих освобожденных территориях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Более 200 человек остается в Судже и непосредственно в прилегающих населенных пунктах. Вчера мы установили, что в Казачьей Локне более 100 человек <...>В общей сложности на данном участке мы фиксируем 400 с чем-то человек», — сказал Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Командир «Ахмата» отметил, что ВС РФ с утра вывозят мирное население из населенных пунктов. Для организации эвакуации мирных жителей также привлечены силы МЧС.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным, заявив, что текущие успехи на фронте — знак приближающейся большой победы.
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