Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александром Перепелицыным. Ключевой темой стало обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны подчеркнули необходимость тесного взаимодействия для защиты стратегически важных объектов от терроризма.
«Транспортная инфраструктура — наш безусловный приоритет в сфере антитеррора. Координация действий налажена. Цель сегодняшней встречи — обсудить и скоординировать усилия, ведь это первостепенная задача. Вся правоохранительная система, в том числе и Следственный комитет, работает над предотвращением возможных инцидентов. Основа нашей работы — профилактика», — заявил Текслер.
Текслер отметил, что в регионе регулярно проводятся заседания антитеррористической комиссии с участием ключевых ведомств. По словам губернатора, развитая транспортная сеть Южного Урала, включающая аэропорты и ЖД вокзалы, требует постоянного внимания и комплексного подхода к обеспечению безопасности.
Перепелицын же рассказал о работе своего управления, которое охватывает обширную территорию, включая Урал, часть Центральной России и Сибирь, и расследует преступления на железнодорожном транспорте. В завершении встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности жителей Челябинской области.
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