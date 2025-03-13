Текслер обсудил защиту от терроризма с главой Центрального СУ СК на транспорте. Фото

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Текслер встретился с главой Центрального СУ СК на транспорте Перепелицыным
Текслер встретился с главой Центрального СУ СК на транспорте Перепелицыным Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александром Перепелицыным. Ключевой темой стало обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны подчеркнули необходимость тесного взаимодействия для защиты стратегически важных объектов от терроризма.

«Транспортная инфраструктура — наш безусловный приоритет в сфере антитеррора. Координация действий налажена. Цель сегодняшней встречи — обсудить и скоординировать усилия, ведь это первостепенная задача. Вся правоохранительная система, в том числе и Следственный комитет, работает над предотвращением возможных инцидентов. Основа нашей работы — профилактика», — заявил Текслер.

Текслер отметил, что в регионе регулярно проводятся заседания антитеррористической комиссии с участием ключевых ведомств. По словам губернатора, развитая транспортная сеть Южного Урала, включающая аэропорты и ЖД вокзалы, требует постоянного внимания и комплексного подхода к обеспечению безопасности.

Перепелицын же рассказал о работе своего управления, которое охватывает обширную территорию, включая Урал, часть Центральной России и Сибирь, и расследует преступления на железнодорожном транспорте. В завершении встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности жителей Челябинской области.

Текслер и Перепелицын договорились об усилении безопасности на транспорте в регионе
Текслер и Перепелицын договорились об усилении безопасности на транспорте в регионе
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Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александром Перепелицыным. Ключевой темой стало обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны подчеркнули необходимость тесного взаимодействия для защиты стратегически важных объектов от терроризма. «Транспортная инфраструктура — наш безусловный приоритет в сфере антитеррора. Координация действий налажена. Цель сегодняшней встречи — обсудить и скоординировать усилия, ведь это первостепенная задача. Вся правоохранительная система, в том числе и Следственный комитет, работает над предотвращением возможных инцидентов. Основа нашей работы — профилактика», — заявил Текслер. Текслер отметил, что в регионе регулярно проводятся заседания антитеррористической комиссии с участием ключевых ведомств. По словам губернатора, развитая транспортная сеть Южного Урала, включающая аэропорты и ЖД вокзалы, требует постоянного внимания и комплексного подхода к обеспечению безопасности. Перепелицын же рассказал о работе своего управления, которое охватывает обширную территорию, включая Урал, часть Центральной России и Сибирь, и расследует преступления на железнодорожном транспорте. В завершении встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности жителей Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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