Специалистов больницы в ЯНАО морозят в холодных кабинетах

Медики центральной районной больницы в Мужах Приуральского района ЯНАО пожаловались на действия главного врача Максима Сипачева. Согласно их жалобе, он якобы заставляет подчиненных работать в холодных кабинетах, сообщил оргсекретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев.
«Работодатель потребовал от работников отдела медицинской статистики незамедлительно, к концу дня 12 марта освободить рабочий кабинет и переехать в другое здание. Изучив внимательно свои трудовые договора, работники отказались от самостоятельного освобождения помещения, и вполне обоснованно заявили о своих правах», — написал Александр Золотарев на своей странице в VK.
Из информации, изложенной в посте следует, что главврач ЦРБ Сипачев ранее пытался объединить ставки медсестры и фельдшера, что не увенчалось успехом. Попытку пресекла госинспекция труда. После главврач не хотел выплачивать социальные выплаты сотрудникам, работники добивались выплат через суд. По информации Золотарева, теперь медики вынуждены работать в холодных кабинетах где нет телефонов и подключения к интернету.
«Раз работники не хотят самостоятельно выполнять устные поручения главного врача, то они будут переведены сроком на один месяц в другое помещение, без их согласия» — приводит слова старшей медсестры Золоторев.
Корреспондент агентства обратился в окружную прокуратуру. Там сообщили, что по данному обращению уже проводится проверка.
«Из-за неудобств для пациентов (прием велся совместно в одном кабинете врачом-неврологом и врачом-эндокринологом) было решено перевести сотрудников отдела медицинской статистики в отдельный кабинет в административном здании, где они ранее и работали, а врачу-эндокринологу предоставить отдельный кабинет для приема пациентов», — сообщили корреспонденту агентства в мужевской больнице.
Там отметили, что фактически у работников отдела медицинской статистики в трудовых договорах сведения о рабочем месте сторонами не определено. А новые инструкции соответствуют профстандартам.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент здравоохранения округа. Там обещали ответить в установленные законом сроки.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги медики образовали первичную ячейку профсоюза «Действие». Там некоторые работники не соглашались с мнением главврача Алины Латыповой.
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