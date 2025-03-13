В России начали выращивать собственные бананы

Бананы могут быть включены в перечень сельскохозяйственных культур России, что позволит производителям претендовать на государственную поддержку. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. По его словам, ведутся обсуждения на уровне федерального правительства по этому вопросу.
«Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал, не занимался. Чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации», — заявил Измалков, отметив, что этим вопросом занимается Минсельхоз России. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».
В рамках подготовки к реализации нового инвестиционного проекта в Ставропольском крае планируется строительство теплиц на 15 гектарах. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. В Невинномысске уже определены земельные участки и проводится работа по обеспечению необходимых коммуникаций для будущих теплиц.
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