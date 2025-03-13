Какие праздники отмечают 14 марта: что нельзя делать в этот день

В пятницу 14 марта по всему миру отмечают самые разные праздники: в храмах вспоминают святую Евдокию, в народе готовятся к приходу весны, а во всем мире — отмечают день «Пи». О праздниках 14 марта — в материале URA.RU.
Православный праздник 14 марта
День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской
Евдокия Илиопольская жила во II веке. Девушка родилась в Финикии и с самого рождения отличалась невероятной красотой. В юности Евдокия решила воспользоваться своим обаянием и начала вести блудную жизнь. Мужчины со всего мира приезжали, чтобы провести с ней время, щедро награждая даму.
Но однажды святая Евдокия услышала, как инок Герман на улице читает отрывок из священного писания. Когда девушка услышала о судном дне и втором пришествии Христа, то решила изменить свою жизнь: святая раздала все имущество и сбережения нуждающимся, приняла христианство и ушла жить в монастырь.
Всю жизнь святая посвятила служению Христу. За это Господь наделил ее чудом исцеления. Когда слухи о святой донеслись до императора Антонина, он объявил Евдокию колдуньей и велел ее казнить.
День памяти преподобного Мартирия Зеленецкого
Преподобный Мартирий Зеленецкий родился в Великих Луках в XVI веке. В детстве он лишился родителей, и заботу о сироте взял на себя иерей Боголеп. Тогда Мартирий полюбил церковную службу и решил постричься в монахи.
Преподобного Мартирия чтят за то, что святой основал Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь в Ленинградской области. Также, за преданное служение Христу, святой получил дар исцеления. Благодаря ему он вылечил умирающего сына хана Симеона Бекбулатовича. В благодарность отец стал спонсором Мартириева монастыря.
День памяти преподобной Домины Сирийской
Домина родилась в семье богатых христиан в V веке. Когда девушка стала ученицей монаха-отшельника Марона, она построила келью из хвороста в саду семейного имения. Утром и вечером она молилась в храме, ела только смоченную в воде чечевицу, а также скрывала свое лицо под покровом и никому не показывалась.
Со временем к святой присоединились еще две женщины, которые решили последовать ее примеру. Вместе они занимались ручным трудом, пряли шерсть и молились. До конца жизни святая Домина вела аскетичный образ жизни и мирно ушла из жизни.
Народный праздник 14 марта
В народе 14 марта отмечают Евдокию Свистунью. Есть две версии появления названия праздника: по одной из них, каждый год 14 марта дули сильные ветра, поэтому Евдокию прозвали свистуньей. Другая версия предполагает, что в праздник животные просыпались после зимней спячки и начинали кричать, что означало приближение весны и тепла.
В этот день крестьяне праздновали приход весны: собирались все вместе и устраивали застолье с песнями и плясками. Также мужчины чистили крыши от снега и сбивали сосульки, чтобы тепло пришло побыстрее. Женщины в это время ткали, а затем окунали сшитые вещи в талую воду — считалось, что тогда тот, кто будет носить одежду, не будет страдать от болезней.
Что нельзя делать 14 марта 2025 года
С годами вокруг Евдокии Свистуньи появились свои запреты. Люди старались не накликать на себя беду:
- не рассказывали о предстоящих планах – иначе они могли не сбыться;
- не покупали дорогих вещей – иначе вещи могли прийти в негодность;
- не ругались с близкими – иначе конфликт мог затянуться надолго;
- не отказывали нуждающимся в милостыни – иначе могла постигнуть неудача.
Праздники в России
День православной книги
Каждый год 14 марта в России отмечают День православной книги. Впервые праздник появился в декабре 2009 года на заседании Священного Синода РПЦ. Дата выбрана не случайно: 14 марта 1564 года в свет вышла первая русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова. Именно с этого дня начинает отсчет история книгопечатания в России.
Традиционно в День православной книги проходят тематические ярмарки, а также встречи с представителями церкви, концерты духовной музыки и акции по передаче православной литературы в библиотеки и социальные заведения.
Праздники в мире
Международный день числа «Пи»
Математики по всему миру отмечают 14 марта международный день числа «пи». Праздник придумал физик из США Ларри Шоу. Однажды он заметил, что 14 марта, когда стрелки часов показывают 1 час 59 минут и 26 секунд, из даты и времени получается число «пи»: 3.14 1.59.26.
Всемирный день сна
В 2008 году Международный комитет сна учредил Всемирный день сна. В этот день во многих странах проводят мероприятия, посвященные важности здорового сна. Медики предупреждают людей о опасностях недосыпа, а также рассказывают о том, что идеальная продолжительность сна для взрослого человека: около 7-8 часов в сутки.
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