Прокуратура не смогла добиться увольнения мэра Кочево Юркина

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Решение вынес Пермский краевой суд
Решение вынес Пермский краевой суд Фото:

Пермский краевой суд оставил в силе решение Кочевского районного суда по поводу отставки мэра Александра Юркина. Надзорное ведомство требовало уволить чиновника из-за нарушений антикоррупционного законодательства. В январе суд отклонил претензии прокуратуры, а апелляция 13 марта подтвердила законность этого решения, сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Решение оставлено без изменений», — отметили в ведомстве. Мотивировочная часть пока не готова.

Претензии прокуратуры к Юркину были связаны с работой его бывшего заместителя Светланы Петровой. Надзорное ведомство в декабре 2022 года указало Юркину на то, что в ее действиях есть конфликт интересов. Она отдавала муниципальные подряды своему родственнику, и это было доказано в суде. Юркин обо всем знал, но не принял никаких мер по устранению выявленных нарушений. А, значит, должен быть уволен в связи с утратой доверия.

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Пермский краевой суд оставил в силе решение Кочевского районного суда по поводу отставки мэра Александра Юркина. Надзорное ведомство требовало уволить чиновника из-за нарушений антикоррупционного законодательства. В январе суд отклонил претензии прокуратуры, а апелляция 13 марта подтвердила законность этого решения, сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого суда. «Решение оставлено без изменений», — отметили в ведомстве. Мотивировочная часть пока не готова. Претензии прокуратуры к Юркину были связаны с работой его бывшего заместителя Светланы Петровой. Надзорное ведомство в декабре 2022 года указало Юркину на то, что в ее действиях есть конфликт интересов. Она отдавала муниципальные подряды своему родственнику, и это было доказано в суде. Юркин обо всем знал, но не принял никаких мер по устранению выявленных нарушений. А, значит, должен быть уволен в связи с утратой доверия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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