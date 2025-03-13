В Челябинске мошенница подарила дочери проданную 25 лет назад квартиру

Жительница Челябинска 25 лет назад продала квартиру, но спустя время узнала, что из-за технической ошибки она не была переоформлена на покупателя. Тогда она подарила недвижимость дочери. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По результатам рассмотрения в ОП „Ленинский“ СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Покупательнице причинен ущерб в размере 3,5 миллионов рублей.
Как добавили в пресс-службе областной прокуратуры, сделка купли-продажи прошла в 1999 году. Квартиру в доме на улице Харлова купила теперь уже 70-летняя инвалид второй группы. На собрании собственников она узнала, что не является владельцем, а права принадлежат дочери прежней хозяйки.
«Проверка показала, что в 2017 году при переходе на электронный документооборот вследствие техошибки право собственности на жилье вновь перешло к продавцу квартиры», — добавили в пресс-службе ведомства. Продавец воспользовалась этим и в том же году официально подарила квартиру дочери.
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