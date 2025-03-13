Алаудинов: ВСУ стремятся покинуть Курскую область, у них паника

В результате наступательных действий российских войск в Курской области украинские военные начали отходить из Суджи в сторону Сум, оставляя за собой технику и вооружение. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник начал спешно бросать, получается, Суджу и уходить с территории России. <...> Получилось так, что все эти подразделения, они побросали все, что у них есть, и кто на чем, как говорится: кто на велосипеде, кто на санках, как говорится, кто на лыжах — все они свалили отсюда», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что украинские военные создали серьезную панику, покидая Суджу и окружающие территории. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями ВС РФ в ходе наступления в Курской области взяты населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Отмечается, что до полного освобождения региона осталось пять населенных пунктов.
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