Петербуржец, пять лет не плативший налоги, лишился Audi

В Петербурге судебные приставы арестовали внедорожник Audi Q7 у местного жителя, который на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты транспортного налога. Общая сумма задолженности превысила один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.
«Владелец трех иномарок лишился внедорожника Audi Q7 из-за задолженности по транспортному налогу», — пишет пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу. Несмотря на то, что он однажды посетил судебного пристава и пообещал погасить задолженность, его обещания остались невыполненными, и сумма долга продолжала расти.
В отделе судебных приставов Калининского района на исполнении находятся 23 исполнительных производства в отношении данного гражданина. Основная часть долгов связана именно с транспортным налогом, который он не выплачивал в течение длительного времени. Кроме того, мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения, что привело к накоплению штрафов от ГИБДД. В собственности у неплательщика значатся три автомобиля: Audi Q7, Honda CR-V и грузовик Scania.
В связи с этим имуществом было инициировано исполнительное розыскное производство. С помощью системы «Паутина» (АС «Контроль транспорта») судебные приставы смогли установить местонахождение джипа Audi Q7, который был найден недалеко от места проживания должника. Прибывший на место судебный пристав составил акт описи ареста имущества и вызвал эвакуатор для транспортировки автомобиля. Должник, узнав о происходящем, попытался выразить свое недовольство и протест против действий приставов, однако отказался погасить долг на месте, даже воспользовавшись электронным сервисом для оплаты. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, Audi Q7 будет выставлен на реализацию.
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