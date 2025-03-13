В Еманжелинске силовики устроили облаву на цыган. Видео

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В отдел полиции доставили шестерых человек
В отдел полиции доставили шестерых человек Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области полиция, ФСБ и Росгвардия провели масштабную проверку соблюдения законодательства жителями. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, мероприятия проходили в цыганских домах.

«В результате полицейскими в районный отдел полиции были доставлены шесть граждан. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Мероприятия были направлены на выявление фактов нарушения законодательства РФ. Таких каких как несоблюдение правил хранения оружия, бродяжничество и попрошайничество, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков, совершение краж и мошенничества лицами, склонными к антиобщественным действиям, а также других нарушений закона.

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В Еманжелинском районе Челябинской области полиция, ФСБ и Росгвардия провели масштабную проверку соблюдения законодательства жителями. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по региону, мероприятия проходили в цыганских домах. «В результате полицейскими в районный отдел полиции были доставлены шесть граждан. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Мероприятия были направлены на выявление фактов нарушения законодательства РФ. Таких каких как несоблюдение правил хранения оружия, бродяжничество и попрошайничество, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков, совершение краж и мошенничества лицами, склонными к антиобщественным действиям, а также других нарушений закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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