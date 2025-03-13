Миасские швейники выдали многомиллионный вексель за термоодеяла-фантомы

Швейники в Миассе (Челябинская область) выдали вексель на 5,4 млн рублей за фантомные термоодеяла. Как следует из материалов челябинского арбитража, ценную бумагу получил мужчина, который вскоре после этого умер. Схему с векселем суд счел придуманной, чтобы заработать на НДС.
«Намеренное отражение должностными лицами заявителя в регистрах бухучета сведений об операциях по взаимоотношениям с ООО „Профстрой“ носило искусственный характер. Оно сводилось лишь к оформлению комплекта документов с целью создания видимости финансово-хозяйственных операций для получения налоговой выгоды в виде применения налоговых вычетов по НДС», — резюмировал суд.
Швейная фабрика «Уральская линия» обратилась в арбитраж, не согласившись с наказанием со стороны МИФНС № 31. В ноябре 2023 года инспекция привлекла компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения. Швейникам доначислили 881 тысячу рублей НДС за третий квартал того же года и вменили штраф в сумме 88 тысяч рублей. По результатам проверки вскрылась схема с термоодеялами, которых не было.
Налоговая инспекция проследила по документам цепочку взаимоотношений. Согласно представленным швейниками данным, те в апреле 2022 года будто бы получили от компании «Профстрой» брезент, огнеупорную ткань, армированную нить, пряжки и прочую продукцию. Сами ничего шить не стали, попросив поставщика товара это сделать за них. К концу августа, по документам, работа на 1,957 млн рублей была закончена, но оплатить ее не получилось. Вместо этого «Уральская линия» выдала вексель, по которому рассчитаться сразу не вышло — «Профстрой» успел закрыться. Общая сумма сделок с контрагентом составила 5,286 млн рублей. Из них на расчетный счет подрядчика перечислили 1,5 млн рублей. Непогашенная задолженность перед ним осталась на уровне 3,785 млн рублей.
Что произошло с одеялами, не вполне ясно. Налоговикам швейники заявили, что продать их не удалось, и продукция лежит на складе. В суде появилась другая версия. Якобы 400 единиц товара в ноябре 2023 года в аренду на год взяла «Строительная компания „Зевс“, обязавшись платить ежемесячно по 252 тысячи рублей. Фирма неслучайная: стройплощадку и оборудование она арендует у бизнесмена Николая Суркова, который является отцом тогдашнего директора „Уральской линии“ Александра. За аренду одеял платежи швейной фабрике не поступили.
Вексель к оплате был предъявлен в феврале 2024 года. Чтобы рассчитаться по обязательствам Сурков-младший взял в долг у старшего 5,4 млн рулей и отдал их физлицу В. Парфенову. Через три месяца тот скончался. Переход наличности из руки в руки в бухгалтерских проводках не отображен.
Суд поддержал доводы налоговой инспекции. Оспаривать его решение «Уральская линия» не стала. В ноябре 2024 года в компании сменился директор и собственник. Сурков ушел с поста и продал долю в бизнесе размером в 33% Павлу Григорьеву, который возглавил предприятие.
При подготовке материала URA.RU дозвонилось по одному из телефонов. Список вопросов собеседник попросил отправить на почту, что и было сделано. В случае ответа он будет опубликован.
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