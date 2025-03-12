12 марта 2025

Прокуратура помогла петербурженке получить статус блокадницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура собрала необходимые архивные документы и личные показания
Прокуратура собрала необходимые архивные документы и личные показания Фото:

В Петербурге прокуратура добилась признания статуса блокадницы для 83-летней женщины. Проверка была инициирована после того, как пожилая женщина не смогла получить данный статус из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Комплексный анализ полученных из разных источников сведений позволил прокурору Калининского района подготовить исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. 

В ходе проверки было установлено, что женщина действительно пережила первую зиму блокады Ленинграда вместе с семьей, после чего была эвакуирована в Куйбышев. Прокуратура собрала необходимые архивные документы и личные показания, что позволило подготовить исковое заявление в суд.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав предоставленные доказательства достаточными для установления юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде. Благодаря судебному решению, женщина сможет повторно обратиться за получением нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда». Прокуратура обещает контролировать процесс восстановления прав заявительницы.

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В Петербурге прокуратура добилась признания статуса блокадницы для 83-летней женщины. Проверка была инициирована после того, как пожилая женщина не смогла получить данный статус из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Комплексный анализ полученных из разных источников сведений позволил прокурору Калининского района подготовить исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.  В ходе проверки было установлено, что женщина действительно пережила первую зиму блокады Ленинграда вместе с семьей, после чего была эвакуирована в Куйбышев. Прокуратура собрала необходимые архивные документы и личные показания, что позволило подготовить исковое заявление в суд. Суд удовлетворил требования прокурора, признав предоставленные доказательства достаточными для установления юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде. Благодаря судебному решению, женщина сможет повторно обратиться за получением нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда». Прокуратура обещает контролировать процесс восстановления прав заявительницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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