Прокуратура помогла петербурженке получить статус блокадницы

В Петербурге прокуратура добилась признания статуса блокадницы для 83-летней женщины. Проверка была инициирована после того, как пожилая женщина не смогла получить данный статус из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Комплексный анализ полученных из разных источников сведений позволил прокурору Калининского района подготовить исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
В ходе проверки было установлено, что женщина действительно пережила первую зиму блокады Ленинграда вместе с семьей, после чего была эвакуирована в Куйбышев. Прокуратура собрала необходимые архивные документы и личные показания, что позволило подготовить исковое заявление в суд.
Суд удовлетворил требования прокурора, признав предоставленные доказательства достаточными для установления юридического факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде. Благодаря судебному решению, женщина сможет повторно обратиться за получением нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда». Прокуратура обещает контролировать процесс восстановления прав заявительницы.
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