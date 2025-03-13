МВД: два медцентра выманили у челябинских стариков 4 млн за лечение фейковых болезней

В Челябинской области полиция разоблачила преступную группу медиков-мошенников, которые в течение двух лет убеждали пожилых людей пройти дорогостоящее лечение от придуманных болезней. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники организовали работу двух частных медцентров, сотрудники которых обзванивали пожилых жителей региона и приглашали их на бесплатное обследование по несуществующей льготной программе. После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинским прибором, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить», — раскрыла Ирина Волк подробности преступной схемы.
Всего обманом пенсионеров занимались 14 сотрудников медцентров, и часть из них даже не имели профильного образования. Действуя по специальной разработанной инструкции, они психологически обрабатывали своих жертв, и те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта и не соответствовали диагнозу. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса достигала более ста тысяч рублей.
В отношении лже-медиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области провели обыски в медцентрах и в жилищах подозреваемых. Изъято оборудование, компьютеры, документы, деньги и другие доказательства.
«Установлена причастность фигурантов к 92 эпизодам, в результате которых у потерпевших было похищено не менее четырех миллионов рублей. По ходатайству следователя на недвижимое имущество подозреваемых наложен арест на сумму 25 млн рублей. Потерпевшим возмещено порядка 1,5 миллиона рублей ущерба. Всем фигурантам избраны различные меры пресечения», — отметила Ирина Волк.
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