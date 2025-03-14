«Тут нельзя сказать однозначно»: диетолог объяснила, как на самом деле Киркоров мог сбросить 30 килограммов

Певец Филипп Киркоров действительно мог скинуть 30 килограммов с помощью правильного питания, но не исключено, что певец не ограничился только этим. Об этом в разговоре с URA.RU заявила диетолог Лариса Никитина.
«Конечно, после 50 лет вполне можно сбросить вес за полгода. Но что касается Филиппа Киркорова, тут нельзя сказать однозначно. Не исключено, что он удалил жир с помощью пластики. Однако после липосакции люди не худеют на 30 килограммов. Он мог сделать маленькие вмешательства, откачать жир с боков и живота», — говорит Никитина.
Филипп Киркоров утверждает, что он пересмотрел свое питание, отказался от сладкого, включил белок. А еще регулярно занимается спортом. «Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал», — сообщил певец в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Эксперт отмечает, если певец действительно отказался от сладкого и мучного — простых углеводов, он вполне мог начать сбрасывать вес. Вместе с кардио шансы попрощаться с лишними килограммами возрастают в разы. Однако Киркоров и сам не скрывал, что делал пластику у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. И хоть поп-король не перечислял все процедуры, проведенные ему на хирургического столе, не исключено, что среди них была и откачка жира — после пластики силуэт артиста значительно изменился.
Лариса Никитина напоминает, что после 40-50 лет многие люди сталкиваются с инсулинорезистентностью, которая регулируется уколами известного препарата или его аналогов. Один из его побочных эффектов — сброс веса. Как бы там ни было, процесс похудения требует главного — мотивации. «Филипп на сцене, ему надо хорошо выглядеть. И тут все зависит от мотивации. С ней, думаю, у Киркорова все хорошо. Ведя такую бурную концертную деятельность он, конечно, очень организованный», — резюмировала Лариса Никитина.
До похудения Филипп Киркоров весил 116 килограммов. После того как он взялся за себя, артист не только избавился от лишних килограммов, но и кардинально сменил имидж.
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