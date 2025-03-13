Стало известно, что Путин и Лукашенко ели на обед в Кремле. Фото

Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко на переговорах
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Путина и Лукашенко накормили роллами с камчатским крабом
Путина и Лукашенко накормили роллами с камчатским крабом Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле начались с обеда в расширенном составе. В узком составе лидеры общались чуть более часа, пишут кремлевские журналисты. 

«Расширенный состав (переговоры глав Белоруссии и России — прим. URA.RU) в формате обеда только что начался», — говорится в сообщении telegram-канала «Пул Первого». Перед этим лидеры стран провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась чуть более одного часа. Беседа заняла час и 3 минуты.

Стало известно, что подавали на обед лидерам двух стран и делегатам. В меню были роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вяленными томатами, похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», Говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом и муз из томленой ряженки с лесными ягодами.

Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко на переговорах
Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко на переговорах
Фото:

В состав делегаций обеих стран входят ключевые министры и высокопоставленные официальные лица, что указывает на широкий спектр обсуждаемых вопросов. Среди участников переговоров — вице-премьеры, министры промышленности, энергетики и финансов. 

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Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле начались с обеда в расширенном составе. В узком составе лидеры общались чуть более часа, пишут кремлевские журналисты.  «Расширенный состав (переговоры глав Белоруссии и России — прим. URA.RU) в формате обеда только что начался», — говорится в сообщении telegram-канала «Пул Первого». Перед этим лидеры стран провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась чуть более одного часа. Беседа заняла час и 3 минуты. Стало известно, что подавали на обед лидерам двух стран и делегатам. В меню были роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вяленными томатами, похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», Говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом и муз из томленой ряженки с лесными ягодами. В состав делегаций обеих стран входят ключевые министры и высокопоставленные официальные лица, что указывает на широкий спектр обсуждаемых вопросов. Среди участников переговоров — вице-премьеры, министры промышленности, энергетики и финансов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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