Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле начались с обеда в расширенном составе. В узком составе лидеры общались чуть более часа, пишут кремлевские журналисты.
«Расширенный состав (переговоры глав Белоруссии и России — прим. URA.RU) в формате обеда только что начался», — говорится в сообщении telegram-канала «Пул Первого». Перед этим лидеры стран провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась чуть более одного часа. Беседа заняла час и 3 минуты.
Стало известно, что подавали на обед лидерам двух стран и делегатам. В меню были роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вяленными томатами, похлебка грибная с копченой сметаной, щербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», Говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом и муз из томленой ряженки с лесными ягодами.
В состав делегаций обеих стран входят ключевые министры и высокопоставленные официальные лица, что указывает на широкий спектр обсуждаемых вопросов. Среди участников переговоров — вице-премьеры, министры промышленности, энергетики и финансов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.