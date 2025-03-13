13 марта 2025

У жителей ХМАО вызвал ажиотаж необычный экзотический фрукт со вкусом земляники. Фото

Югорчане смели с полок продуктовых магазинов «змеиный фрукт»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На вкус салак напоминает землянику
На вкус салак напоминает землянику Фото:

Югорчане смели с полок супермаркетов салак — экзотический фрукт из Юго-Восточной Азии. В народе его еще называют «змеиный фрукт» из-за чешуйчатой кожуры. Новинка есть в наличии лишь в некоторых сетевых магазинах продуктов.

«В Сургуте „змеиный фрукт“ нашел не с первого раза, в обычных супермаркетах не было. Небольшая коробка с продуктом осталась в более крупном магазине. А при попытке заказать с доставкой на дом, агрегатор предупреждает — товар заканчивается», — поделился с URA.RU местный житель.

На ощупь кожура фрукта напоминает змеиную кожу
На ощупь кожура фрукта напоминает змеиную кожу
Фото:

Салак распространен в Таиланде, Малайзии и Индонезии. Небольшие плоды весом по 50 грамм растут гроздями у основания пальмы. Красно-коричневая кожура напоминает змеиную кожу, она легко снимается, как скорлупа вареного яйца. «Когда чистишь фрукт, появляется неприятный запах. Мякоть по консистенции похожа на грушу, а по вкусу — на землянику с кислинкой. Вкусно, но удовольствие не дешевое», — добавил опрошенный дегустатор.

Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в продуктовых магазинах ХМАО — «нефритовый» виноград из Китая. Сорт отличается большими светло-зелеными ягодами размером с помидоры черри.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане смели с полок супермаркетов салак — экзотический фрукт из Юго-Восточной Азии. В народе его еще называют «змеиный фрукт» из-за чешуйчатой кожуры. Новинка есть в наличии лишь в некоторых сетевых магазинах продуктов. «В Сургуте „змеиный фрукт“ нашел не с первого раза, в обычных супермаркетах не было. Небольшая коробка с продуктом осталась в более крупном магазине. А при попытке заказать с доставкой на дом, агрегатор предупреждает — товар заканчивается», — поделился с URA.RU местный житель. Салак распространен в Таиланде, Малайзии и Индонезии. Небольшие плоды весом по 50 грамм растут гроздями у основания пальмы. Красно-коричневая кожура напоминает змеиную кожу, она легко снимается, как скорлупа вареного яйца. «Когда чистишь фрукт, появляется неприятный запах. Мякоть по консистенции похожа на грушу, а по вкусу — на землянику с кислинкой. Вкусно, но удовольствие не дешевое», — добавил опрошенный дегустатор. Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в продуктовых магазинах ХМАО — «нефритовый» виноград из Китая. Сорт отличается большими светло-зелеными ягодами размером с помидоры черри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...