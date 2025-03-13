Югорчане смели с полок супермаркетов салак — экзотический фрукт из Юго-Восточной Азии. В народе его еще называют «змеиный фрукт» из-за чешуйчатой кожуры. Новинка есть в наличии лишь в некоторых сетевых магазинах продуктов.
«В Сургуте „змеиный фрукт“ нашел не с первого раза, в обычных супермаркетах не было. Небольшая коробка с продуктом осталась в более крупном магазине. А при попытке заказать с доставкой на дом, агрегатор предупреждает — товар заканчивается», — поделился с URA.RU местный житель.
Салак распространен в Таиланде, Малайзии и Индонезии. Небольшие плоды весом по 50 грамм растут гроздями у основания пальмы. Красно-коричневая кожура напоминает змеиную кожу, она легко снимается, как скорлупа вареного яйца. «Когда чистишь фрукт, появляется неприятный запах. Мякоть по консистенции похожа на грушу, а по вкусу — на землянику с кислинкой. Вкусно, но удовольствие не дешевое», — добавил опрошенный дегустатор.
Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в продуктовых магазинах ХМАО — «нефритовый» виноград из Китая. Сорт отличается большими светло-зелеными ягодами размером с помидоры черри.
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