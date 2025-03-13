В Курганской области ждут резкого ухудшения погоды с утренним гололедом

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Курганцев предупредили об утреннем гололеде
Курганцев предупредили об утреннем гололеде Фото:

Жителей Курганской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий на территории региона 14 марта. Ожидается туман в утренние часы и большая вероятность образования гололеда. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.

В течение пятницы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер до 15 м/с. Представители ГАИ рекомендуют всем водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность на дорогах в условиях непогоды. «Водители должны быть особенно внимательны и осторожны на дорогах во время непогоды. Особенно это касается начинающих водителей!» — предостерегает Госавтоинспекция в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Дополнительные меры безопасности включают увеличение дистанции до впереди движущегося транспорта, избегание резких маневров и заблаговременное торможение. Важно снижать скорость движения, особенно на пешеходных переходах и вблизи школ, и проявлять повышенное внимание к детям и пожилым пешеходам. Всем пешим участникам движения не стоит спешить и необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

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Жителей Курганской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий на территории региона 14 марта. Ожидается туман в утренние часы и большая вероятность образования гололеда. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. В течение пятницы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер до 15 м/с. Представители ГАИ рекомендуют всем водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность на дорогах в условиях непогоды. «Водители должны быть особенно внимательны и осторожны на дорогах во время непогоды. Особенно это касается начинающих водителей!» — предостерегает Госавтоинспекция в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». Дополнительные меры безопасности включают увеличение дистанции до впереди движущегося транспорта, избегание резких маневров и заблаговременное торможение. Важно снижать скорость движения, особенно на пешеходных переходах и вблизи школ, и проявлять повышенное внимание к детям и пожилым пешеходам. Всем пешим участникам движения не стоит спешить и необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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