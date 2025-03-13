Губернатор Махонин поручил создать в Перми центр медицинской реабилитации

Центр медицинской реабилитации на базе регионального клинического госпиталя для ветеранов войн будет создан в Пермском крае. Такое поручение на заседании правительства Прикамья дал губернатор Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что особое внимание в центре будет уделяться ветеранам спецоперации.
«Главная цель реабилитации — помочь людям максимально эффективно восстановиться после тяжелых травм и заболеваний. С 2022 года в Пермском крае запустили трехэтапную модель медицинской реабилитации. Наша задача — полностью обеспечить пациентов, которые нуждаются в восстановлении, необходимой помощью. Особое внимание — нашим землякам, возвращающимся из зоны проведения специальной военной операции», — отметил Махонин.
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что все виды медицинской помощи участникам и ветеранам СВО в Перми оказываются на базе госпиталя для ветеранов войн. Здесь работают три отделения реабилитации, принимающие пациентов со всеми профилями заболеваний и травм. В 2024 году реабилитацию здесь прошли более 100 военнослужащих. Поэтому на базе этого учреждения и будет создан Центр медицинской реабилитации. Уже в этом году заработает отделение анестезиологии и реанимации, которое позволит оказывать помощь пациентам с самыми тяжелыми нарушениями здоровья. В следующем году откроется кабинет уродинамики.
Отделения реабилитации появятся и в других местах — на базе медучреждений в Перми и Кунгуре. Отдельная задача — организация проведения реабилитации на дому. Это позволит охватить амбулаторным этапом реабилитации маломобильных пациентов и жителей отдаленных населенных пунктов, отметила Крутень.
По словам министра, в Пермском крае с 2022 года действует федеральная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В ее рамках функционирует трехэтапная система медицинской реабилитации: в отделениях реанимации, в стационарах и амбулаторно на базе поликлиник. Реабилитация проводится пациентам с нарушением функций нервной и костно-мышечной систем, с соматическими заболеваниями, а также детям раннего возраста с отклонениями в развитии.
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