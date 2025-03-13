В Тюмень на неделю придет снег с дождем

Единственным «сухим» днем станет 20 марта
В Тюмени с 13 по 19 марта ожидается снег с дождем. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. 15 марта потеплеет до +5 градусов.
«В Тюмени 14 марта температура поднимется до +3 градусов, ночью похолодает до 0. 15 марта потеплеет до +5, порывы ветра достигнут 11 м/с. Количество осадков ха неделю составит 18,7 мм», — указано в прогнозе синоптиков.
Единственным «сухим» днем станет 20 марта. После этого в областную столицу снова придет дождь на три дня.
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