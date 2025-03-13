Путин усомнился в перемирии на Украине

Существуют сомнения относительно контроля за соблюдением возможного перемирия на всей линии соприкосновения на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что вопросы верификации и контроля нарушений прекращения огня пока остаются неясными.
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