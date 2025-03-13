Путин усомнился в перемирии на Украине

Путин: неясно, как будет решаться ситуация на линии фронта в случае перемирия
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Путин не знает как осуществлять контроль за линией соприкосновения
Путин не знает как осуществлять контроль за линией соприкосновения Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Существуют сомнения относительно контроля за соблюдением возможного перемирия на всей линии соприкосновения на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что вопросы верификации и контроля нарушений прекращения огня пока остаются неясными.

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Существуют сомнения относительно контроля за соблюдением возможного перемирия на всей линии соприкосновения на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что вопросы верификации и контроля нарушений прекращения огня пока остаются неясными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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