Путин: у украинских военных два пути — сдаться или погибнуть

Украинской стороне выгодно добиться перемирия на 30 суток в условиях блокировки украинских военных в Курской области. О этом заявил президент России Владимир Путин. Он утончил, что у украинских военных два пути — сдаться или погибнуть.
«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование [ВСУ в Курской области], то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть», — заявил Путин журналистам после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Кремле. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Он выразил мнение, что предложенное перемирие может стать выгодным решением для Украины на фоне сложившейся ситуации. «И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», — выразил мнение президент РФ.
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