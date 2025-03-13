Путин: у украинских военных два пути - сдаться или погибнуть

Путин: у украинских военных два пути — сдаться или погибнуть
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Путин считает, что сейчас ВСУ могут ли сдаться или погибнуть
Путин считает, что сейчас ВСУ могут ли сдаться или погибнуть Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Украинской стороне выгодно добиться перемирия на 30 суток в условиях блокировки украинских военных в Курской области. О этом заявил президент России Владимир Путин. Он утончил, что у украинских военных два пути — сдаться или погибнуть.

«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование [ВСУ в Курской области], то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть», — заявил Путин журналистам после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Кремле. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Он выразил мнение, что предложенное перемирие может стать выгодным решением для Украины на фоне сложившейся ситуации. «И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», — выразил мнение президент РФ.

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Украинской стороне выгодно добиться перемирия на 30 суток в условиях блокировки украинских военных в Курской области. О этом заявил президент России Владимир Путин. Он утончил, что у украинских военных два пути — сдаться или погибнуть. «Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование [ВСУ в Курской области], то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть», — заявил Путин журналистам после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Кремле. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Он выразил мнение, что предложенное перемирие может стать выгодным решением для Украины на фоне сложившейся ситуации. «И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», — выразил мнение президент РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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