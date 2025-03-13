Лукашенко: Киеву давно пора было сесть за стол переговоров

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Украине давно пора было сесть за стол переговоров, заявил Лукашенко
Украине давно пора было сесть за стол переговоров, заявил Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Украине давно следовало сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров. А самое главное, мы поддерживаем контакты, я рассказывал Владимиру Владимировичу [Путину], с американцами и другими западниками, не афишируя это, и я им всегда говорю, вы же этого парня [украинского лидера Владимира Зеленского] неопытного толкнули к этой войне», — заявил Лукашенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

Лукашенко также упомянул о своих предыдущих разговорах с украинским лидером, где он обсуждал текущие проблемы и будущие вызовы. Белорусский лидер выразил опасения относительно изменений в мировой политике и их воздействия на Украину, предрекая сложности для Зеленского в случае изменений в американском руководстве.

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Украине давно следовало сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. «Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров. А самое главное, мы поддерживаем контакты, я рассказывал Владимиру Владимировичу [Путину], с американцами и другими западниками, не афишируя это, и я им всегда говорю, вы же этого парня [украинского лидера Владимира Зеленского] неопытного толкнули к этой войне», — заявил Лукашенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным. Лукашенко также упомянул о своих предыдущих разговорах с украинским лидером, где он обсуждал текущие проблемы и будущие вызовы. Белорусский лидер выразил опасения относительно изменений в мировой политике и их воздействия на Украину, предрекая сложности для Зеленского в случае изменений в американском руководстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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