Бастрыкин разберется с отловом бродячих собак в Нижневартовске

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверки нападения бездомной собаки на жительницу Нижневартовска. В результате происшествия вартовчанка получила травму ноги. Она утверждает, что в городе очень много агрессивных бродячих собак, но никаких мер не предпринимается, сообщили в информационном центре СК России.
«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бродячей собаки на жительницу Нижневартовска… 12 марта текущего года … агрессивное животное набросилось на женщину, укусив ее за ногу. Отмечается, что в населенном пункте обитает большое количество бездомных собак, которые проявляют агрессию к прохожим, однако меры к их отлову не принимаются», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка. Доклад о ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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