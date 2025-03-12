12 марта 2025

Бастрыкин разберется с отловом бродячих собак в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкину доложат о нападении бездомной собаки на вартовчанку
Бастрыкину доложат о нападении бездомной собаки на вартовчанку Фото:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверки нападения бездомной собаки на жительницу Нижневартовска. В результате происшествия вартовчанка получила травму ноги. Она утверждает, что в городе очень много агрессивных бродячих собак, но никаких мер не предпринимается, сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бродячей собаки на жительницу Нижневартовска… 12 марта текущего года … агрессивное животное набросилось на женщину, укусив ее за ногу. Отмечается, что в населенном пункте обитает большое количество бездомных собак, которые проявляют агрессию к прохожим, однако меры к их отлову не принимаются», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка. Доклад о ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверки нападения бездомной собаки на жительницу Нижневартовска. В результате происшествия вартовчанка получила травму ноги. Она утверждает, что в городе очень много агрессивных бродячих собак, но никаких мер не предпринимается, сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бродячей собаки на жительницу Нижневартовска… 12 марта текущего года … агрессивное животное набросилось на женщину, укусив ее за ногу. Отмечается, что в населенном пункте обитает большое количество бездомных собак, которые проявляют агрессию к прохожим, однако меры к их отлову не принимаются», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка. Доклад о ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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