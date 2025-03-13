13 марта 2025

Кремль не исключил появления новых санкций ЕС

Песков увидел другие сферы в России, которые могут попасть под санкции Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Сферы, которые Евросоюз все еще может санкционировать, существуют
Сферы, которые Евросоюз все еще может санкционировать, существуют Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз может ввести новые санкции против ряда сфер, чтобы навредить РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, политика Запада относительно санкций является ошибочной и тупиковой.

«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать. Как мы знаем, санкции — это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются», — сказал Песков, чьи слова привело РИА Новости.

Евросоюз ранее ввел 16-й пакет санкций против России. В МИД РФ назвали решение нелегитимными ограничительными мерами и отметили, что Европа одержима идеей нанесения стране «стратегического поражения».

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Евросоюз может ввести новые санкции против ряда сфер, чтобы навредить РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, политика Запада относительно санкций является ошибочной и тупиковой. «Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать. Как мы знаем, санкции — это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются», — сказал Песков, чьи слова привело РИА Новости. Евросоюз ранее ввел 16-й пакет санкций против России. В МИД РФ назвали решение нелегитимными ограничительными мерами и отметили, что Европа одержима идеей нанесения стране «стратегического поражения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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