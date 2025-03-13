Кремль не исключил появления новых санкций ЕС

Евросоюз может ввести новые санкции против ряда сфер, чтобы навредить РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, политика Запада относительно санкций является ошибочной и тупиковой.
«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать. Как мы знаем, санкции — это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются», — сказал Песков, чьи слова привело РИА Новости.
Евросоюз ранее ввел 16-й пакет санкций против России. В МИД РФ назвали решение нелегитимными ограничительными мерами и отметили, что Европа одержима идеей нанесения стране «стратегического поражения».
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