13 марта 2025

Генсек НАТО и Трамп вместе высмеяли Байдена на встрече. Видео

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Байдена высмеяли в Белом доме, где он проработал 4 года на посту президента США
Байдена высмеяли в Белом доме, где он проработал 4 года на посту президента США Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в ходе общения в Белом доме посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Этот момент запечатлели журналисты.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем [Байден] за свои четыре года», — сказал Трамп генсеку НАТО, после чего они рассмеялись. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Байден на посту президента США удивлял мир своими нелепыми шутками и неспособностью держаться на ногах. а 17 дней нового года он успел допустить три нелепости, которые разошлись в мировых СМИ. О том, чем запомнится последний месяц Байдена на посту президента, — в материале URA.RU.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в ходе общения в Белом доме посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Этот момент запечатлели журналисты. «Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем [Байден] за свои четыре года», — сказал Трамп генсеку НАТО, после чего они рассмеялись. Трансляцию вел телеканал Fox News. Байден на посту президента США удивлял мир своими нелепыми шутками и неспособностью держаться на ногах. а 17 дней нового года он успел допустить три нелепости, которые разошлись в мировых СМИ. О том, чем запомнится последний месяц Байдена на посту президента, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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