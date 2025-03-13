Стала известна судьба Фридмана, оказавшегося под санкциями ЕС

Евросоюз не снимет санкции с российского предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на решение суда. Об этом сообщает Bloomberg.
«Люксембург усилил давление в последнюю минуту, добившись исключения из списка магната Михаила Фридмана. Но несмотря на эти усилия, российский магнат останется под санкциями», — сообщили агентству Bloomberg источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения были конфиденциальными.
Фридман — один из самых известных бизнесменов России. Он заработал миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Фридмана и Авена о снятии с них санкций за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако для исключения предпринимателей из черного списка ЕС необходимо отдельное решение Совета организации. Венгрия также выступила с угрозой заблокировать продление санкций ЕС против около двух тысяч российских граждан, если из санкционного списка не будет исключен Фридман.
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