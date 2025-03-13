13 марта 2025

Стала известна судьба Фридмана, оказавшегося под санкциями ЕС

Bloomberg: ЕС не снимет санкции с Фридмана, несмотря на решение суда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС готов поддержать продление санкций в отношении российских магнатов
ЕС готов поддержать продление санкций в отношении российских магнатов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не снимет санкции с российского предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на решение суда. Об этом сообщает Bloomberg.

«Люксембург усилил давление в последнюю минуту, добившись исключения из списка магната Михаила Фридмана. Но несмотря на эти усилия, российский магнат останется под санкциями», — сообщили агентству Bloomberg источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения были конфиденциальными.

Фридман — один из самых известных бизнесменов России. Он заработал миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле. 

Ранее Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Фридмана и Авена о снятии с них санкций за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако для исключения предпринимателей из черного списка ЕС необходимо отдельное решение Совета организации. Венгрия также выступила с угрозой заблокировать продление санкций ЕС против около двух тысяч российских граждан, если из санкционного списка не будет исключен Фридман. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз не снимет санкции с российского предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на решение суда. Об этом сообщает Bloomberg. «Люксембург усилил давление в последнюю минуту, добившись исключения из списка магната Михаила Фридмана. Но несмотря на эти усилия, российский магнат останется под санкциями», — сообщили агентству Bloomberg источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения были конфиденциальными. Фридман — один из самых известных бизнесменов России. Он заработал миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле.  Ранее Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Фридмана и Авена о снятии с них санкций за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако для исключения предпринимателей из черного списка ЕС необходимо отдельное решение Совета организации. Венгрия также выступила с угрозой заблокировать продление санкций ЕС против около двух тысяч российских граждан, если из санкционного списка не будет исключен Фридман. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...